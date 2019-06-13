Госизменник, "аграрный кардинал", кучмисты и чиновники Януковича: скандальные кандидаты из партии Смешко

Бывший глава Главного управления разведки и Службы безопасности Украины времен президента Леонида Кучмы Игорь Смешко представил очень скандальную первую десятку списка своей партии "Сила и честь".

Политик пообещал привести в парламент людей честных и патриотичных, которые будут бороться с коррупцией, олигархатом и делать жизнь украинцев лучше. Вот только биография некоторых кандидатов вызывает огромные опасения. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Владимир Замана

Владимир Замана

Пожалуй, самым одиозным человеком из списка "Силы и чести" является экс-глава Генштаба. Свою должность в главном органе управления войсками Замана занимал при президентстве беглого президента Виктора Януковича – с 2012-го по 2014 год. Как утверждает военный, с должности он был уволен за отказ применять силы ВСУ в разгоне Майдана в 2014 году.

С приходом новой власти, по утверждению самого Заманы, его хотели назначить Министром обороны Украины, но тут всплыл довольно интересный скандальный факт. Экс-начальника Генштаба обвинили в воровстве денег и стройматериалов, которые выделялись на нужды Запорожского военного комиссариата, в частности для сооружения двухэтажного коттеджа на берегу Азовского моря.

Кроме того, он привлекал военную технику и военных для строительства своей дачи в Черниговской области.

Генерала также обвинили в использовании служебного положения, когда он назначил свою дочь от первого брака на должность старшего офицера отдела финансов и соцобеспечения Полтавского областного военкомата. При этом, в нарушение правил, ее оформили на работу во время беременности. А уже через несколько дней она ушла в декретный отпуск.

Впрочем, Замане таки нашли место при Минобороне – Верховная Рада назначила его уполномоченным по контролю за деятельностью министерства.

Но самый громкий скандал относительно Заманы разразился в 2019 году. 25 февраля военная прокуратура совместно с СБУ задержали генерала за госизмену.

Военный подозревался в том, что в период с 2010-го по 27 февраля 2014 года якобы принимал "противоправные управленческие решения и осуществлял незаконные действия по изменению системы управления войсками, что привело к снижению обороноспособности государства". Ему грозило до 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена".

В уведомлении о подозрении указано, что Замана сократил 14 тысяч военнослужащих, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации переформировал в эскадрилью. Он также подчинил все части тактической группы "Крым" ВСУ командующему ВМС Юрию Ильину, который в 2014 году изменил присяге и перешел на службу к россиянам.

В зале Печерского суда прокурор военной прокуратуры Виктор Король заявил, что Владимир Замана состоял в заговоре с экс-президентом Украины Януковичем.

19 апреля Печерский районный суд продлил Замане меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июня. Но 24 мая Апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции и освободил генерала под личное обязательство.

Иван Мирошниченко

Иван Мирошниченко "Самопоміч"

На парламентский выборах в 2014 году Мирошниченко прошел в Раду по спискам партии мэра Львова Андрея Садового "Самопоміч". А 8 мая 2019-го нардеп написал заявление о выходе из политсилы, так же, как и его коллега Елена Сотник, которая проходит в партии Смешко под вторым номером. Депутаты объяснили свое решение тем, что их позиция не сходится с позицией Садового.

Но в нашем списке господин Мирошниченко оказался не поэтому. Дело в том, что он начинал свою политическую карьеру с должности советника экс-министра аграрной политики и продовольствия, одиозного представителя Партии регионов Николая Присяжнюка в 2009-2013 годах.

Все эти года Мирошниченко занимался организацией внутреннего рынка зерна: введение квот и ограничений, экспорт и переделки, инвестиции под пристальным вниманием "семьи Януковича". При его участии проходило получение кредита от Китая на развитие сельского хозяйства Украины, который уже оброс многочисленными скандалами о его невыполнении.

В то же время Присяжнюк предлагал своему советнику должность главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), но тот почему-то отказался.

С избранием народным депутатом от "Самопомочі" Мирошниченко сохранил звание "аграрного кардинала", именно он пролоббировал назначение министром аграрной политики и продовольствия своего бывшего подчиненного – партнера частного инвестиционного фонда Pharus Assets Management Алексея Павленко.

А вместе с новым министром на должность и. о ГПЗКУ назначается еще один в прошлом подчиненный Ивана Мирошниченко – Валерий Томиленко, верный соратник депутата по работе в транснациональных компаниях Glencore и Cargill.

В 2016 году детективы НАБУ задержали Томиленко за растрату государственных средств на сумму 50 млн гривен.

В марте 2018 года Мирошниченко попал в очередной скандал, связанный с лоббированием интересов российской компании "Содружество", которая входит в орбиту бизнес-интересов российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

В конце 2017 года Верховная Рада приняла норму, отменявшую нулевую ставку НДС на масличные – подсолнечник, сою и рапс. Это было сделано для стимулирования создания перерабатывающих мощностей в Украине. Подобное решение не устраивало российскую компанию и на помощь пришел народный депутат вместе с россиянином, главой всеукраинского аграрного совета Михаилом Соколовым.

Они внушили аграриям, что поправки ВР, которые даже не вступили в силу, грабят фермеров, в результате чего те устроили массовые протесты с перекрытием автомобильных магистралей.

Интересы российской компании Мирошниченко отстаивал не бесплатно, выяснили СМИ. В течении марта на счета контролируемой нардепом офшорной компании Юнайтед Агрибизнес БВ (United Agribusiness BV), было переведено около 3 млн долларов.

Есть основания полагать, что это цена за работу лоббистов, выступающих якобы в интересах украинских фермеров. СМИ писали, что этим фактом заинтересовались спецслужбы. Но, судя по всему, никаких результатов расследования не предвидится.

Анатолий Макаренко

Анатолий Макаренко 112.ua

Интересные факты с данным кандидатом в списках партии Смешко связаны с его двумя должностями в Государственной таможенной и фискальной службе в разные периоды.

С 2009 по 2010 года Макаренко был главным таможенником страны при президенте Викторе Ющенко. Но спустя три месяца после отставки, его задерживает СБУ по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении природного газа принадлежащего компании "РосУкрЭнерго". В 2012 году Макаренко был приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

3 марта 2014-го по решению Печерского районного суда он был освобождён от криминальной ответственности и признан несудимым.

С приходом к власти Петра Порошенко в 2014 году, Макаренко стал заместителем главы ГФС Игоря Белоуса, руководил таможенным департаментом.

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В феврале 2015 года вокруг ГФС, в частности и Макаренко, разгорелся скандал. Журналисты обнародовали переписку главы Одесской облгосадминистрации Игоря Палицы и одиозного нардепа Виталия Хомутынника.

В частности, народный депутат в смс-переписке, которую вел прямо в сессионном зале ВР, консультирует одесского губернатора по вопросам коррупционной схемы и "тарифах", действующих на украинской таможне.

Фото переписки "Українські новини"

Как следует из сообщения нардепа, к схеме причастны правоохранители, заместитель главы Государственной фискальной службы Анатолий Макаренко, который фактически возглавляет расформированную Гостаможслужбу, и его заместитель Александр Мухин.

"... там правоохранители в доляшке. А основной организатор Мухин, у Макара зам. Ты когда будешь в Киеве?" – пишет Хомутынник.

"В пятницу. С одной машины он зарабатывает 15$", – продолжает делиться Палица.

Журналисты издания предположили, что в данном случае знаком доллара обозначается не собственно доллар. Вероятно, речь идет о тысячах.

"Он зарабатывает 300$ как экспедитор. 10000$ раздача органам. Но он к ним даже не притрагивается. Мухин раздает всем правоохранителям. Тебя кто-то дезинформирует. Пусть делают, что хотят", – поясняет Хомутынник Палице.

Фото переписки "Українські новини"

По данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой Макаренко был уволен с должности заместителя ГФС. Но бывший чиновник обжаловал это решение в суде.

В итоге Кабинет министров изменил свое распоряжение от 23.03.2015 года "Об увольнении Макаренко А. В. с должности заместителя главы Государственной фискальной службы" с формулировкой "считать уволенным по собственному желанию".

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Еще двое заявленных членов партии успели поработать при президентстве Януковича. Владимир Тимошенко в 2005 году возглавил Антитеррористический центр СБУ. Стал одним из основателей антикоррупционного управления СБУ (управление "К"). Во времена Януковича возглавлял Государственную службу Украины по контролю за наркотиками. В 2014 году был люстрирован.

Владимир Тимошенко "Главком"

Ольга Романюк. При Януковиче она была заместителем министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Николая Азарова (2010-2011 гг.), затем – членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (2012-2014 гг.).

Также появилась информация о том, что в партию Смешко переметнулся нардеп от БПП Вадим Денисенко, который был постоянным представителем Кабинета министров в парламенте. Ротация, по некоторым данным, произошла благодаря владельцу "Индустриальной группы", донецкому миллиардеру Виталию Гайдуку.

В 2006 году Денисенко работал главным редактором еженедельника "Комментарии", который принадлежал в то время Гайдуку. Сейчас же миллиардер является спонсором партии Смешко.

Вадим Денисенко

Поэтому, вероятно, Денисенко является человеком Гайдука и прошел в список партии "Сила и честь" по его квоте.

Михаил Поживанов

Михаил Поживанов LIGA.net

Этого человека нет в первой десятке списка партии, но он присутствовал на съезде политсилы. Кроме того, по данным финансового отчета о доходах и расходах из избирательного фонда кандидата на сайтах ЦИК и НАПК, Поживанов перечислил в избирательный фонд Смешко миллион гривен.

Свою политическую карьеру Михаил начал в 1994 году, когда был избран в Верховную Раду второго созыва по мажоритарному округу в Мариуполе. Позже был народным депутатом 4-6 созывов, в последний раз проходил от партии БЮТ.

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29 декабря 2007 года Поживанов возглавил Госрезерв Украины, в связи с чем он досрочно сдал мандат народного депутата. А 17 декабря 2008 года его уволили из Госрезерва и назначили заместителем министра экономики в правительстве Тимошенко. В марте 2010 года чиновника уволили вместе с отставкой всего правительства.

Осенью 2010 года Поживанов получил разрешение на работу в Австрии и подписал контракт с девелоперской компанией сроком на пять лет. Через год после этого СБУ завело на экс-чиновника уголовное дело и объявило в розыск. Следователи инкриминировали бывшему начальнику Госрезерва хищение 35 млн грн.

27 января 2014 года с него сняли обвинения, а уже в марте Поживанов вернулся в Украину.

Не обошел партию Смешко и скандал о покупке мест в его политсиле. О впечатляющих ценах за место в партии рассказала журналист Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам депутат от БПП Александр Домбровский приобрел себе место в проходном списке партии "Сила и честь" за $3 миллиона. А за проходное место Макаренко его спонсоры Хоммутынник и Фукс заплатили полтора миллиона долларов.

Василевская-Смаглюк добавила, что в целом Хомутынник якобы купил 15 проходных мест, что обошлось ему в $15 миллионов.

Но это скорее всего не поможет владельцам этих средств пробиться в парламент, ведь согласно последним социологическим опросам партия "Сила и честь" набирает всего 3,8% голосов при необходимых 5%.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

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