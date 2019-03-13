"Города и села будут разрушены": Корчинский призвал к силовому освобождению Крыма и Донбасса

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем.

По его мнению, другого варианта освобождения этих территорий просто не существует. Об этом известный националист заявил в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский Скриншот видео

"Возвращать военным путем — это процедура не сильно вкусная для тех людей, которые там на оккупированных территориях. Это означает, что города и села будут разрушены, что там будут вестись бои. Будут вестись дальше еще. В Донецке у нас сейчас не ведутся бои, а будут вестись уличные бои в Донецке. Это значит, будет разрушена какая-то часть Донецка. Будут вестись бои в Луганске, будет разрушена какая-то часть Луганска, Шахтерска, значительная часть Горловки. Потому что мы будем их отвоевывать. Мы будем отвоевывать Крым. Это значит, что пострадает Симферополь, Севастополь и многие другие города", — сказал Корчинский.

Новости Корчинский призвал ветеранов СССР покаяться перед УПА

Он подчеркнул, что все разговоры о том, что территории, которые захватила Россия, можно вернуть каким-либо другим способом, являются обманом. Поскольку альтернативы военному пути нет. В подтверждение своих слов лидер "Братства" добавил, что часть Донбасса была освобождена в 2014 году именно благодаря силовой зачистке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корчинский заявил, что Украина должна дождаться кризиса в России для начала наступления на аннексированный Крым и Донбасс. Эти слова буквально довели россиян до истерики, и они стали массово выражать свое недовольство в интернете.

Напомним, ранее националист выступил с еще одним скандальным заявлением, призвав сделать из Крымского моста виселицу. Этим он дал повод российским журналистам в очередной раз написать о всплеске "нацизма в Украине".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram