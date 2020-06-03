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3 июня • обновлено в 14:30
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Гордон высоко оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры

1.9т
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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что считает бывшего гендиректора "1+1 медиа", главу парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко хорошей кандидатурой на должность министра культуры Украины.

Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24". По мнению Гордона, качества, которыми обладает Ткаченко, а также его прошлое медиа-менеджера, сделает из нардепа "хорошего министра культуры" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Министр культуры – это проклятая должность, потому что бюджет дает министерству очень маленькие деньги, спрос большой, министр культуры всегда на виду. Мирить деятелей культуры, которые вечно ссорятся и выторговывают себе какие-то преференции от государства – очень сложно. Это очень тяжелая работа. Я думаю, что Ткаченко к ней подготовлен из-за его бэкграунда – мощное прошлое медиа-менеджера. Это очень хорошая кандидатура на пост министра культуры", – сказал Гордон.

Гордон высоко оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры

Гордон высоко оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры

Напомним, кандидатуру Ткаченко согласовали на должность министра культуры Украины на заседании фракции "Слуга народа" 1 июня. Как стало известно OBOZREVATEL, Ткаченко надеется "сдвинуть дело о помощи и культуре, и креативным индустриям более эффективными темпами", в частности, что касается выделения бюджета для этой сферы. При этом Ткаченко отметил, что ожидает поддержки коллег из парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 июня, "Слуги народа" провели кадровые перестановки в парламенте, в результате чего сделали ряд новых назначений. В частности, будет заменен вице-премьер с евронтеграции, определенные кандидатуры министра культуры, министра экологии и судьи Конституционного суда.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Александр Ткаченко Дмитрий Гордон
Место
Украина
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