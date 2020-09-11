Гордон рассказал, почему Путин ненавидит "умного мужика" Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин якобы ненавидит Александра Лукашенко, который пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси, из-за его несогласия создать союз двух стран.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказал журналист Дмитрий Гордон. Он отметил, что Лукашенко и Путин давно ненавидят друг друга.

"Отношения давно и бесповоротно испорчены. Кроме того, здесь есть личная не просто обида, а ненависть Путина по отношению к Лукашенко. Потому что Путин собирался снова стать президентом. Конституция РФ не позволяет этого сделать, поэтому ему нужен был союз Россия-Беларусь, чтобы он стал его главой. Но Лукашенко, понимает – он умный и хитрый мужик с крестьянской жилкой и хваткой, – что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе", – сказал Гордон.

По его словам, Лукашенко на все уговоры Путина и предложения постов председателя госсовета или спикера Госдумы союзного государства отвечал отказом.

Также журналист заявил, что Лукашенко якобы поиздевался над своим российским коллегой после саммита в Шанхае. Эту историю ему рассказал главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, сославшись на источники из двух делегаций.

Якобы Лукашенко взял Путина за пуговицу и сказал, что согласен быть вице-президентом общего государства, чем обрадовал главу РФ. Однако тут же Лукашенко уточнил, что всего на один года, а затем они должны поменяться местами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что его страна согласна стать частью "союзного государства", если РФ откажется от своего рубля. Также в других сферах Беларусь должна быть равной в правах с Россией, а не смотреть на нее как на "старшего брата".

В августе 2020 года президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин обсудили создание "союзного государства" и Лукашенко полностью согласился на условия Москвы. Об этом сообщил российский политолог Валерий Соловей.

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