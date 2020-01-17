Гончарук внезапно подал в отставку: как отреагировали министры

Некоторые украинские министры высказали поддержку премьеру Алексею Гончаруку после его заявления об отставке.
Так, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook написал, что "наше правительство первое за историю Украины, которое не ворует, не пришло по квотам, и не имеет личных целей".
"Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены нужно довести до ума... Мы должны пережить эту первую сильную волну против нас", – заявил он.
Гончарук подал в отставку
Министр образования и науки Анна Новосад написала: "Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет, поэтому я поддерживаю решение премьера".
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба высказал уважение Гончаруку, охарактеризовав работу при нем "насыщенной, ответственной, прикольной и важной".
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда также поддержала премьера, заявив, что "наша команда – классическое правительство технократов, без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.
В разговоре Гончарук нелестно отзывался о президенте, а также дал понять, что у власти нет видения экономического курса страны.
Позже в интернете оказалась и вторая часть разговора. В нем якобы премьер говорит, что замедление экономического роста создает у президента ощущение неконтролируемости ситуации.
Со временем была обнародована третья запись с разговором Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей главы Национального банка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.
В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!".
Как выяснили журналисты, разговор мог быть записан на встрече в формате "на кофе", состоявшейся 16 декабря 2019 года.
В СМИ тем временем начали появляться данные якобы о скором уходе Гончарука. Отмечается, что премьер уже мог написать заявление об отставке, которое подпишут "с минуты на минуту".
Однако вскоре появилось официальное опровержение Кабмина.
Сам Гончарук не подтвердил и не опроверг, что голос на записях принадлежит ему. Вместо этого премьер заявил о целенаправленной кампании против правительства.
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