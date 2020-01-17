Гончарук внезапно подал в отставку: как отреагировали министры

Некоторые украинские министры высказали поддержку премьеру Алексею Гончаруку после его заявления об отставке.

Так, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook написал, что "наше правительство первое за историю Украины, которое не ворует, не пришло по квотам, и не имеет личных целей".

"Я поддерживаю Алексея Гончарука. Всю нашу команду. Те процессы, которые запущены нужно довести до ума... Мы должны пережить эту первую сильную волну против нас", – заявил он.

Гончарук подал в отставку

Министр образования и науки Анна Новосад написала: "Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет, поэтому я поддерживаю решение премьера".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба высказал уважение Гончаруку, охарактеризовав работу при нем "насыщенной, ответственной, прикольной и важной".

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда также поддержала премьера, заявив, что "наша команда – классическое правительство технократов, без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины".

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