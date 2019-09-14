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14 сентября • обновлено в 11:45
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"Россия – агрессор, но…" Гончарук сделал странное заявление о войне

5.3т Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины заявил, что Россия, безусловно является агрессором, однако Украине не стоит забывать о том, что это – ее самый большой сосед.

В этой связи единственным способом ответа на вооруженную агрессию является борьба за то, чтобы Украина стала успешной. Такое странное видение проблемы войны на востоке глава правительства озвучил, выступая на форуме YES в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотел бы поделиться с вами своими мыслями, но я боюсь, что это может повредить каким-то процессам, которые происходят. Единственное, что могу сказать, что для меня лично Россия как государство – это агрессор. Здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана никак не изменились. Но это никак не отменяет того, что Россия – это наш самый большой сосед. И просто нужно понять, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем", – высказался Гончарук.

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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

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"Мы намерены быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору – это собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это лишь один симметричный ответ любой агрессии сейчас. Другие сценарии я сейчас бы не хотел комментировать", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук назвал пять первоочередных задач для правительства на ближайшие пять лет. Среди них – создать 1 млн рабочих мест и повышать ВВП на 5-7% каждый год.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Форум YES
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Россия агрессор, но Украине не стоит забывать, что Запад - не друг. У Украины с Россией были отношения по типу как у Британии или Каналы со штатами. А получили что взамен? Деиндустриализацию, нищету, развал страны, массовое бегство из страны населения, чудовищную коррупцию, долговую удавку и открытое внешнее управление ввиде назначения даже западных министров в правительство страны, и це незалежнiсть?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сами на майдане все это начали, своими руками оттолкнули Крым и Донбасс, плата за это будет непосильной для Украины. Все только начинается.
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Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, ахахаха, тебе троляка российская не верят даже буряты....
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