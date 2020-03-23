Гончарук ответил на обвинения из-за COVID-19

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук ответил на обвинения в халатности при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие COVID-19.

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Соответствующий пост он опубликовал в Facebook 23 марта. Гончарук подчеркнул, что его правительство вовремя начало активную коммуникацию со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией по распространению коронавируса.

Алексей Гончарук

"Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий", – написал он.

facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

31 января, в день получения письма от СНБО, Гончарук созвал совещание и отреагировал срочным поручением Минздраву.

"3 февраля на заседании правительства мы одобрили Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV. В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украину", – отметил экс-премьер.

facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

Он подчеркнул, что запрет на экспорт медицинских масок, защитных костюмов и других средств правительство решило ввести в случае сценария без заражений в Украине. Такая ситуация и наблюдалась на тот момент.

"Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели за неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев", – написал Гончарук.

facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

"Сейчас точно не лучшее время искать "крайних". Лучше сконцентрироваться на решении серьезных вызовов, которые стоят перед Украиной", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности Кабинета министров Алексея Гончарука. Дело касается промедления с запретом на экспорт индивидуальных средств защиты и другого медицинского оборудования.

Отметим, OBOZREVATEL первым опубликовал письма к Гончаруку от секретаря СНБО, которые, возможно, проигнорировал тогдашний глава правительства.

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