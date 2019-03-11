Голоса Тимошенко и Коломойского? В сеть слили резонансный разговор

В сети опубликовали запись телефонного разговора, голоса в котором напоминают голоса лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ее разместили на британском сервисе Liveleak, на котором часто выкладывают подобные скандальные сливы. Запись датирована февралем 2019 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тимошенко и Коломойский

Судя по разговору, якобы Тимошенко поздравляет собеседника с днем рождения. "Привет, именинник! Поздравляю тебя с днем ​​рождения! Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах", — говорит женщина на аудиоролике, чей голос похож на Тимошенко.

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Кроме того, она пожелала упомянутому имениннику, чтобы его "оставили в покое", а также, чтобы "все худшее осталось позади в новом году".

В ответ мужчина, который может быть Коломойским, ответил: "Мы же пока цели не достигнем — не успокоимся".

"Нет, это однозначно", — поддержала его собеседница, добавив, что очень ценит то, что делает ее друг. Кроме того, она выразила надежду на скорую встречу. После этого абоненты любезно попрощались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Коломойский отмечал свой день рождения в Швейцарии. На его 55-летии побывали олигархи, народные депутаты Украины, подчиненные и просто влиятельные друзья.

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