ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Голос" предложил радикальные новшества для нардепов

902Читать материал на украинском

Партия "Голос" в случае прохождения в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов намерена инициировать изменения в Конституцию Украины.

Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук на брифинге 25 июня у здания Верховной Рады, отметив, что речь идет об ограничении срока пребывания на должности нардепа не более чем двумя каденциями подряд.

"Партия "Голос" предлагает конституционно ограничить возможность депутатов занимать свои должности только дважды, две каденции подряд, то есть быть в Верховной Раде не более 10 лет", — сказал он.

Вакарчук заявил, что кандидаты от "Голоса" подписывают публичное обязательство не избираться в парламент более двух раз подряд.

"Голос" предложил радикальные новшества для нардепов
"Голос" предложил радикальные новшества для нардепов
"Голос" предложил радикальные новшества для нардепов
"Голос" предложил радикальные новшества для нардепов

"Голос" также выступает за введение санкций в отношении нардепов-прогульщиков.

Новости
''Не общаемся два года'': Вакарчук рассказал об отношениях с Зеленским

По словам Вакарчука, за прогул 25% заседаний на протяжении сессии его политсила предлагает лишать нардепов зарплаты на протяжении следующей сессии. Если парламентарий прогуляет более 50% заседаний без уважительных причин, предлагают отзывать его мандат.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Голос" 14 июня подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Свежо предание ... Зеленский отменил неприкосновенность ? Слава, неудачная попытка или шутка если хочешь !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel