"Голос" предложил радикальные новшества для нардепов

Партия "Голос" в случае прохождения в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов намерена инициировать изменения в Конституцию Украины.

Об этом заявил лидер политсилы Святослав Вакарчук на брифинге 25 июня у здания Верховной Рады, отметив, что речь идет об ограничении срока пребывания на должности нардепа не более чем двумя каденциями подряд.

"Партия "Голос" предлагает конституционно ограничить возможность депутатов занимать свои должности только дважды, две каденции подряд, то есть быть в Верховной Раде не более 10 лет", — сказал он.

Вакарчук заявил, что кандидаты от "Голоса" подписывают публичное обязательство не избираться в парламент более двух раз подряд.

"Голос" также выступает за введение санкций в отношении нардепов-прогульщиков.

По словам Вакарчука, за прогул 25% заседаний на протяжении сессии его политсила предлагает лишать нардепов зарплаты на протяжении следующей сессии. Если парламентарий прогуляет более 50% заседаний без уважительных причин, предлагают отзывать его мандат.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Голос" 14 июня подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

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