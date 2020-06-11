Глава "Укрпочты" пожаловался, сколько зарабатывает на карантине

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский во время карантина зарабатывает 47 тысяч гривен в месяц.

Об этом он заявил в эфире на 24 канале. По словам Смелянского, людей раздражает его зарплата, поскольку любая сумма больше 40 тысяч гривен для них неприятна.

Отметим, что из-за карантина чиновника не может превышать размер 10 минимальных. То есть максимум он может получить 47 230 гривен.

"Надо смотреть не сколько человек зарабатывает, а сколько приносит государству. Вот вы видели, мы продали на 90 миллионов имущества, а были люди, которые приходили ко мне и предлагали продавать по-другому или же купить те терминалы по-другому", – сказал глава "Укрпочты".

Игорь Смелянский

Смелянский вспомнил встречу с партией "Слуга народа", где обсуждали его зарплату. Он сказал, что люди хотят видеть маленькие зарплаты у чиновников, но на самом деле за ними всегда кроются огромные схемы разграбления.

"Что хочет народ? Народ хочет, чтобы была победа. Победа должна быть. Поэтому лучше купить (терминалы – ред.) за 400 долларов, ведь 400 все равно меньше чем 500, кладем в карман 800 тысяч долларов, объявляем, что Смелянский имеет 10 тысяч зарплаты и народ счастлив, и депутаты счастливы. Все же привыкли к этой модели, правда же", – заявил Смелянский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

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