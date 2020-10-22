Глава Нацполиции Клименко о местных выборах: самая "грязная игра" – в больших городах

В ходе избирательной кампании накануне местных выборов 2020 года в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений. Наихудшая ситуация сложилась в больших городах и крупных объединенных территориальных общинах.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. В то же время он заверил, что правоохранители готовы обеспечить правопорядок, оставаясь вне политики.

"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе проблемные. Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая "грязная игра" идет в больших городах и объединенных территориальных общинах (ОТУ) – там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем, но полиция начеку – пресекаем и документируем сразу такие моменты", – сказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, полицейские уже зафиксировали более 6,5 тыс. заявлений по правонарушениям, связанным с избирательным процессом.

"Составлено почти 1,5 тысяч административных протоколов, а следователи зарегистрировали 508 уголовных производств", – отметил Клименко.

Он добавил, что для нынешней избирательной кампании наиболее типичными нарушениями являются подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, массовая смена места жительства.

Глава Нацполиции заверил, что полицейские будет работать только в рамках своих полномочий – без какого-либо вмешательства в процесс голосования и подсчета голосов. Правоохранители будут нести ответственность только за обеспечение охраны публичной безопасности и сохранности избирательной документации.

Подытоживая, Клименко добавил, что более 1 500 территориальных избирательных комиссий (ТИК) уже взяты под охрану полиции.

"На выборах мы задействуем практически весь личный состав. Плюс будут приданные силы – курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы: более 30 тысяч ТИК и УИК будут под охраной полиции", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы Нацполиции, будут созданы специальные группы взрывотехников и кинологов, поскольку не исключены сообщения о минировании участков в день голосования 25 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клименко рассказал, что вопросами нарушения избирательного законодательства на местных выборах, которые пройдут 25 октября, занялся "секретный" департамент защиты интересов общества и государства в Национальной полиции Украины.