Верховная Рада экстренно созывает внеочередное заседание из-за коронавируса: названы сроки

Министр здравоохранения Илья Емец предложил созвать внеочередное заседание Верховной Рады для голосования относительно закона о коронавирусе и получил одобрение от спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.

Соответствующая инициатива была озвучена перед заседанием Кабмина 13 марта. По словам главы Минздрава, законопроект предусматривает ряд мер по защите Украины от противодействия COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции", – сказал он.

Илья Емец предложил созвать внеочередное заседание Рады для закона о коронавирусе

Министр подчеркнул, что для этого нужно объединиться всем ветвям власти и политическим силам.

"Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", – отметил Емец.

Со своей стороны спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков оценил идею главы Минздрава и заявил, что внеочередное заседание ВР проведут до середины следующей недели.

"Данное решение может быть принято в три способа. Внеочередное заседание происходит или благодаря 150 подписям нардепов, или за обращением президента, или за решением согласительного совета", – сказал он.

Также Разумков подчеркнул, что для этого необходимо сформировать четкий порядок дня – чтобы рассмотреть и принять все необходимые законопроекты для борьбы с коронавирусом.

"Там должен быть перечень вопросов, которые будут рассматриваться. Чтобы ничего не потерять и подготовить именно то, что нужно рассмотреть. Надеюсь, до середины следующей недели мы проведем данное заседание", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины ввела карантин из-за коронавируса, допуск в парламент отныне строго ограничен.

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