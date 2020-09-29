Глава 'Голоса' Кира Рудик заболела коронавирусом

Лидер партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом она сообщила во вторник, 28 сентября на своей странице в Facebook. У политика несколько дней держалась высокая температура, другие симптомы были похожими на грипп.

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы – похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", – написала Рудык.

Глава "Голоса", кроме того, сообщила, что члены партии также сдали тест на коронавирус.

"Конечно, очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично. Еще раз призываю всех соблюдать карантинные нормы и беречь себя", – добавила Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Экопартии Березы", кандидат в мэры Киева Борислав Береза заразился коронавирусом (COVID-19).