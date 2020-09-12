Глава Черниговской ОГА подал в отставку, причина – 'отсутствие влияния'

Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке с должности.

Об этом он сообщил в субботу, 12 сентября, на своей странице в Facebook. Причиной увольнения, по словам чиновника, стало лишение его влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.

"Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина – это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет", – написал Прокопенко.

Он убежден, что глава ОГА "без своих депутатов в областном совете не сможет реализовывать стратегию развития региона". Также Прокопенко написал о конфликте, который может навредить президенту и партии "Слуга народа", однако о чем именно идет речь не уточнил.

"Знаете, есть такая пословица: "В согласии и малые дела растут, а без согласия и большие разрушаются". Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае – он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять", – добавил он.

Отметим, президент Владимир Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской облгосадминистрации 31 октября 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об увольнении.

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