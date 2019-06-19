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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», СШАВсе статьи автора

"Полезные" санкции

2.6т

Меркель заявила на встрече с Зеленским: "Санкции не отменят, пока Крым не вернется в Украину". Это не санкции, фрау Меркель, это слону дробина.

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Почему вы не переориентируете свою экономику на источники энергоресурсов из других стран? Отказ от российского газа и нефти, продажа которых составляет в экономике России почти половину бюджета, будет самой действенной мерой для обуздания Кремля. Вот над этим надо работать и Зеленскому, и лидерам ЕС, а не повторять постоянно: Крым вернется в Украину, когда "рак на горе свиснет". С такими санкциями Украина никогда не увидит Крым в своей обители.

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Выступления таких продажных политиков, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер, высказавшийся недавно о том, что Крым "всегда был российским", лишь подогревают пророссийские настроения в Европе. Депутаты Бундестага не знают историю ни Крыма, ни порой даже историю своей страны! Киев ничего по этой части не сделал! Почему? Хороший вопрос. Зеленский приехал, выступил на пресс-конференции и уехал. На следующий день все в Германии забыли о чем он и Меркель говорили. Тогда как Москва работает в Германии на саботаж Украины каждый день и работает часто весьма успешно, чего не скажешь об Украине.

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Нельзя утверждать о полном ничтожестве санкций Запада, где-то они "работают", однако их кпд малоэффективный. Российские депутаты ГосДуры и другие псевдо- политики то и дело упоминают о пользе санкций и тут же взывают к Западу об их бесполезности и необходимости их отмены. С логикой и головой у них проблемы, это понятно, непонятно – почему Киев не воспользуется их "болезнью"? Зеленский ехал с визитом в две ведущие страны Европы, не проконсультировавшись с теми, кто эти санкции спасал и вводил в Соединенных Штатах, а потом и в Европе. Это случайно или так и должно быть?

Короче говоря, если Зеленский собрался лететь на Луну, то ему нужны в экипаже люди, которые на этой Луне побывали, а не те, кто Луну наблюдал в телескоп. Аполлон 13 Украине нежелателен.

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Темы
Санкции против РоссииАннексия Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийАнгела Меркель
Место
Украина
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Московец Леонид
Московец Леонид
Крім мертвечука та ригів,нема в України людей які б хотіли здати Україну знову в лапи портяночної раїсії...... А Зеленський чи хто б не став Президентом БУДЕ УКРАЇНСЬКИМ президентом.. Тільки в союзі із США,Канадой і ЕС унас нема повороту.. -Тільки вперед в Демократію і Цивілізацію..!!!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Почему вы не переориентируете свою экономику на источники энергоресурсов из других стран?". Спросите себя - какая от этого экономическая выгода Германии? Правильно - никакой, только убытки. Так какого хрена немцы должны поднимать вашу экономику в ущерб своей?
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de lik
de lik
Похоже на истерику: он уверен, что Украина это пуп земли и кому-то интересна сама по себе
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