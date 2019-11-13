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13 ноября • обновлено в 13:38
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"Где Польша, и где вы. Не стыдно?" Что великий реформатор Бендукидзе советовал Украине

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Пять лет назад, 13 ноября 2014 года в Лондоне умер архитектор грузинских реформ и большой друг Украины Каха Бендукидзе. Успешный реформатор неоднократно посещал Украину.

Каха Бендукидзе был иностранцем, но видел ситуацию в нашей стране глубже, чем некоторые местные чиновники. В годовщину смерти грузинского политика OBOZREVATEL приводит самые яркие цитаты и советы Украине.

Каха Бендукидзе

Каха Бендукидзе

Цитаты Бендукидзе об Украине

– Польша и Украина были на одном уровне экономического развития всего лишь 24 года назад. Вот где Польша, и где вы. Не стыдно?

– То, что случился Майдан – это великое чудо. По всей видимости, эта революция еще не завершена. Она пока не привела к смене элит. Она просто привела к перестановке.

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– Сейчас решается вопрос, будет ли существовать украинское государство как таковое, или нет. Я смотрю на вас, украинцев, и мне кажется, что вам все равно! Вы очень пассивны. Вам не нужны реформы, потому что вы за них не боретесь!

Каха Бендукидзе

Каха Бендукидзе

– Я не видел ни одной страны в таком тяжелом состоянии, как сейчас у Украины. Оставить все по-прежнему не получится.

– Нужно жестко убирать вездесущие руки бюрократии, которые чудовищно размножились, особенно за последние пять лет в Украине.

– Украина установила несколько мировых рекордов по идиотизму. Она была на пятом месте в СССР по уровню ВВП на душу населения, по богатству среднего гражданина. Потом во многих частях бывшего Советского Союза были войны, в Украине не было, но в 1994 году она успешно сползла на седьмое место. А сегодня находится на девятом.

Каха Бендукидзе

Каха Бендукидзе

– Сейчас дискуссия на тему о том, сохранит ли Украина территориальную целостность, бессмысленна, потому что она не сохраняет целостность, это уже очевидно всем. Например, Крыма уже нет.

– Вы все время выбираете популистов, людей, которые будут вам обещать как можно больше. Это означает, что выбираются не лучшие граждане, а худшие – то, что я называю извращенным политическим отбором.

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– Ваша экономика несовместима с жизнью, с существованием государства. Не может быть нищей страны с 48% госрасходов. В большинстве богатых стран европейского типа высокие расходы, но они прозрачные.

– Если вы будете расти со скоростью 2-3% в год, вас обгонит Молдова и украинские гастарбайтеры будут ездить туда работать.

Каха Бендукидзе

Каха Бендукидзе

– Украина похожа на наркомана, которого барыга подсадил на товар, и все время из него выдаивает деньги. Экономика Грузии в десять раз меньше, чем экономика Украины. Мы потребляем 1,8 миллиардов кубометров газа. Украина могла бы потреблять в 20 раз больше, это составляет 36 миллиардов кубометров газа.

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– В Украине нет вооруженных сил. В вооруженных силах Грузии было 32 тыс. человек. Это мало. Но Украина большая страна.

– Допустим, вы хотите взять корову и поймали ее за хвост. Самый плохой вариант – вы ее отпустите, она убежит. Если отрежете хвост – корова тоже убежит. При этом она будет кричать, и все другие коровы поймут, что с вами иметь дело невозможно. А вот удержать за хвост вроде бы и не больно особо, и не убежит она никуда. Хвост – это Крым в данном случае.

Каха Бендукидзе

Каха Бендукидзе

– У вас чудовищно раздут госаппарат. Масса вещей регулируется. Регулируются даже такие вещи, которые никому в мире не приходит в голову регулировать. Например, севооборот!

– Необходимо действовать радикальнее. На самом деле вам вообще не нужен Национальный банк – это источник недоразумений. Вам нужно последовать примеру эстонцев, литовцев, болгар – переходить на валютный совет.

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– Я хочу пожелать только скорейшего начала реформ. Иначе Украины не станет.

Советы Бендукидзе Украине

– Кто чемпион по несокращению коек? Украина. Россия обогнала Украину. Беларусь обогнала. В погоне за популизмом записали в каком-то законе, что нельзя сокращать количество коек. А это значит, что в больницах пациентов нет, они отапливаются, освещаются, там получают зарплату. А пользы никакой.

Каха Бендукидзе

Каха Бендукидзе

– Экономика Грузии в десять раз меньше, чем экономика Украины. Мы потребляем 1,8 миллиардов кубометров газа. Украина могла бы потреблять в 20 раз больше, это составляет 36 миллиардов кубометров газа. Вы добываете 20 миллиардов, за транзит в денежном эквиваленте вы получаете 14 миллиардов кубометров. И никакой зависимости от "Газпрома" вообще не было бы, если бы проводилась внятная государственная политика, отсутствовали субсидии на газ.

Каха Бендукидзе

Каха Бендукидзе

– На что вы расходуете деньги? Пенсии – 17-19% ВВП, образование – 6%, но при этом соотношение цена-качество неправильное. Здравоохранение – один из источников обмана. Вы тратите 3,7 % ВВП на здравоохранение и считаете, что оно бесплатное. Но в итоге реальных затрат больше. В энергетическом секторе 5% ВВП каждый год уходит на энергосубсидии. Вы платите за обогрев домов больше, чем за здравоохранение. А учитывая черную дыру в "Нафтогазе" и налоговые льготы, вы тратите 11% ВВП. Попросту говоря, в Межигорье был большой дом. Думаю, он хорошо отапливался. И отапливался субсидируемым газом. И какое это имеет отношение к социальной справедливости? Почему большой дом нужно отапливать субсидируемым газом?

Каха Бендукидзе

Каха Бендукидзе

– Необходимо действовать радикальнее. На самом деле вам вообще не нужен Национальный банк – это источник недоразумений. Вам нужно последовать примеру эстонцев, литовцев, болгар – переходить на валютный совет. У вас очень плохая монетарная политика и все заверения центробанка, что все будет хорошо, не выдерживают никакой критики. Дело в том, что развивающиеся страны не способны выгодно для себя манипулировать таким сложным инструментом, как центральный банк. Вам нужны нормальные качественные деньги.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что бывший президент Грузии и экс-председатель Одесской обласной государственной администрации Михеил Саакашвили назвал правоохранительные органы Беларуси филиалом Кремля, а заявления группы грузинских граждан, которые недавно в Минске официально согласились дать показания в суде Украины по делу Евромайдана в ответ на поручение Генеральной прокуратуры Украины – чушью и происками российских спецслужб.

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Персона
Каха Бендукидзе
Место
Грузия
Тег
политика
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Комментарии на сайте не модерированы
Кремля Рука
Кремля Рука
«Если вы будете расти со скоростью 2-3% в год, вас обгонит Молдова и украинские гастарбайтеры будут ездить туда работать.» ну, во-первых Молдавия уже обогнала, а во-вторых - что он себе позволяет?!?! На миротворец его!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Майдан это великое чудо - уж отчудили так отчудили. Пора повторить, кастрюлеголовые, у вас еще много чужих территорий осталось.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Время идёт. Теперь уже можно спросить - где Молдова, и где вы? Не стыдно?
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