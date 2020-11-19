ГБР отменило допросы лидеров Майдана из-за коронавируса

Вызовы лидеров Революции Достоинства на допросы в Государственное бюро расследований отменены в связи с распространением эпидемии COVID-19.

Как сообщается на сайте ГБР, информация о политических мотивах вызовов участников Революции Достоинства на допросы не соответствует действительности.

"Уголовное производство по статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) зарегистрировано Офисом генерального прокурора во исполнение решения суда. Досудебное расследование в соответствии со статьей 214 УПК Украины поручено Государственному бюро расследований", – говорится в сообщении.

Следственные действия, а именно допросы лидеров Майдана в качестве свидетелей, обусловлены необходимостью выполнения статьи 2 УПК Украины по обеспечению "быстрого, полного и беспристрастного расследования всех обстоятельств уголовного производства".

"Подтверждением манипуляций относительно приурочения указанных вызовов ко Дню Достоинства и Свободы есть то, что допросы отменены еще 2 недели назад, но свидетели о факте вызовов заявляют только сейчас", – добавили в Бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября стало известно, что ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана. Среди вызванных на допрос, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, народный депутат 8 созыва Сергей Пашинский, бывший премьер Арсений Яценюк, экс-нардеп Татьяна Чорновол.

Расследование ведется в рамках дела о госперевороте, заявитель в котором – заместитель генпрокурора при Викторе Януковиче, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.