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''Ф*шисты и оккупанты'': Россия в ООН сделала мерзкое заявление о Донбассе

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал западные страны "вразумить власти Украины", назвав вооруженный конфликт на Донбассе с российско-оккупационными войсками "внутриукраинским".

"Вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском (подконтрольными террористам "Л/ДНР". - Ред.) Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями", — заявил Лавров.

Более того, в своем выступлении россиянин заявил, что конфликт на Донбассе затянулся из-за "роста в Украине радикал-национализма и неофашизма, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС".

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"Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины", — сделал заявление Лавров.

При этом дипломат, не признавая присутствия войск России на Донбассе, заявил, что Москва "поддерживает деятельность Миссии ОБСЕ в Украине и готова придать ее наблюдателям ооновскую охрану".

Напомним, в ООН выступил и президент Украины Петр Порошенко. Он призвал цивилизованные страны дать сильный ответ на агрессию России на Донбассе, развернув там многонациональную миротворческую операцию с полноценным мандатом ООН.

Также украинский президент передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Накануне на OBOZREVATELбыл опубликован полный текст выступления Порошенко на общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи, темой которой были "глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и стабильных обществ".

Смотрите видео по теме:

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
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Комментарии
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Передерко Владимир
Передерко Владимир
Конь путлера
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Укропы конечно не фашисты а нацисты
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Афанасьев Алексей, селяне, которых после уборки урожая временно приняли в нацисты. Они понятия не имеют, что их просто юзают, как дурачков. Каждая овца мечтает орлом побыть.)
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Сивый мерин в своем репертуаре. А хуйло владимирович боится в ООН ездить, это не "выпрямленные линии" проводить.
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Villi, твой дегенрат в рваных носках, мятом костюме, вечно бухой, кланяющийся почетным караулам в Австралии, бегающий за Трампом с просьбой пофоткаться, ползающий на коленях на могилке сенатора, и есть настоящий глава государства? Тогда это не государство, а помойка с бомжами!
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Villi
Villi
гольдман, это ты так, пидор, хуйла пафосно называешь?))
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