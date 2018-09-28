''Ф*шисты и оккупанты'': Россия в ООН сделала мерзкое заявление о Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал западные страны "вразумить власти Украины", назвав вооруженный конфликт на Донбассе с российско-оккупационными войсками "внутриукраинским".

"Вместо выполнения минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском (подконтрольными террористам "Л/ДНР". - Ред.) Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями", — заявил Лавров.

Более того, в своем выступлении россиянин заявил, что конфликт на Донбассе затянулся из-за "роста в Украине радикал-национализма и неофашизма, где героями объявлены преступники, воевавшие под знаменами СС".

"Те, кто опекает нынешние киевские власти, должны вразумить своих подопечных, заставить их прекратить блокаду Донбасса и дискриминацию национальных меньшинств на всей территории Украины", — сделал заявление Лавров.

При этом дипломат, не признавая присутствия войск России на Донбассе, заявил, что Москва "поддерживает деятельность Миссии ОБСЕ в Украине и готова придать ее наблюдателям ооновскую охрану".

Напомним, в ООН выступил и президент Украины Петр Порошенко. Он призвал цивилизованные страны дать сильный ответ на агрессию России на Донбассе, развернув там многонациональную миротворческую операцию с полноценным мандатом ООН.

Также украинский президент передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Накануне на OBOZREVATELбыл опубликован полный текст выступления Порошенко на общих дебатах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи, темой которой были "глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и стабильных обществ".

Смотрите видео по теме: