Украинские города высказались о "формуле Штайнмайера": Зеленскому поставили ряд требований

Местные власти Тернополя обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде, заявив о недопустимости имплементации "формулы Штайнмайера".

Соответствующее решение было принято во вторник, 8 октября. Так, депутаты городского совета на внеочередной сессии проголосовали (28 "за", 6 воздержались) против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям, передает пресс-служба.

Выборы в ОРДЛО, по мнению депутатов, необходимо проводить только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.

"Абсолютно принципиальная позиция – не может быть капитуляции, сдачи земель и людей, которые там живут", – сказал мэр Херсона Владимир Николаенко.

В то же время в Житомире не поддержали подобное обращение в органы центральной власти.

Как пишет Житомир.info, председатель областного совета Владимир Ширма поставил на голосование обращение, но за его принятие не хватило голосов (25 "за", 5 "против", 4 "воздержались", 5 не голосовали). Всего на внеочередной сессии присутствовали 39 депутатов из 64.

"Стоит ли пугаться "формулы Штайнмайера"? Нет. Она не предполагает, что Украина признает аннексию Крыма, она не отказывается от Донбасса ни в коем случае, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут уже завтра, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут под дулами автоматов.

"Формула Штайнмайера" говорит только об одном: когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса – после проведения местных выборов, которые состоятся только по Конституции Украины, только по законодательству Украины", – отметил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Он подчеркнул, что позиция президента совпадает с позицией украинцев, и она заключается в выводе иностранных военных формирований, восстановлении контроля украинскими пограничниками над украинско-российской границей, в обмене пленными и проведении выборов по украинскому законодательству.

Владимир Зеленский

Напомним, ранее местные власти семи украинских городов и областей поддержали обращение к Зеленскому против "плана Штайнмайера".

Как писал OBOZREVATEL:

1 и 2 октября в Украине прошли митинги против решения по Донбассу – "формулы Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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