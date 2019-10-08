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8 октября • обновлено в 19:03
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Украинские города высказались о "формуле Штайнмайера": Зеленскому поставили ряд требований

2.2т Читать материал на украинском

Местные власти Тернополя обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде, заявив о недопустимости имплементации "формулы Штайнмайера".

Соответствующее решение было принято во вторник, 8 октября. Так, депутаты городского совета на внеочередной сессии проголосовали (28 "за", 6 воздержались) против предоставления особого статуса временно оккупированным территориям, передает пресс-служба.

Выборы в ОРДЛО, по мнению депутатов, необходимо проводить только после полной деоккупации, завершения административно-территориальной реформы и полной перепаспортизации всего населения.

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"Абсолютно принципиальная позиция – не может быть капитуляции, сдачи земель и людей, которые там живут", – сказал мэр Херсона Владимир Николаенко.

В то же время в Житомире не поддержали подобное обращение в органы центральной власти.

Как пишет Житомир.info, председатель областного совета Владимир Ширма поставил на голосование обращение, но за его принятие не хватило голосов (25 "за", 5 "против", 4 "воздержались", 5 не голосовали). Всего на внеочередной сессии присутствовали 39 депутатов из 64.

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"Стоит ли пугаться "формулы Штайнмайера"? Нет. Она не предполагает, что Украина признает аннексию Крыма, она не отказывается от Донбасса ни в коем случае, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут уже завтра, она не предполагает, что выборы на Донбассе пройдут под дулами автоматов.

"Формула Штайнмайера" говорит только об одном: когда должен заработать закон об особом статусе Донбасса – после проведения местных выборов, которые состоятся только по Конституции Украины, только по законодательству Украины", – отметил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Он подчеркнул, что позиция президента совпадает с позицией украинцев, и она заключается в выводе иностранных военных формирований, восстановлении контроля украинскими пограничниками над украинско-российской границей, в обмене пленными и проведении выборов по украинскому законодательству.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Напомним, ранее местные власти семи украинских городов и областей поддержали обращение к Зеленскому против "плана Штайнмайера".

Как писал OBOZREVATEL:

  • 1 и 2 октября в Украине прошли митинги против решения по Донбассу – "формулы Штайнмайера".

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера политика переговоры по Донбассу Верховная Рада Украины
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
Самое время обстрелять Градами города, которые "выступили против формулы Штанмайера".
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В окопы этих дипутатов от партии нацистов, пусть просруться, зажрались)))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Так идите на фронт
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