Фокиным манипулируют, но он перешел моральную границу, – Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заместителем главы Трехсторонней контактной группы манипулировали, а все его "интервью были срежиссированными, чтобы отвлечь внимание от других вопросов".

Такое мнение дипломат выразил на своей странице в Facebook вечером во вторник, 29 сентября, после очередного резонансного заявления Фокина о том, что он "не видит" войны между Украиной и Россией.

По словам Климкина, этими словами Фокин перешел не только политическую границу, но и моральную.

"Для каждого из нас – это больше, чем пощечина. Это оскорбление всего, во что мы верим и всех, кто потерял жизнь и здоровье. Владимир Зеленский должен действовать очень быстро, иначе он берет ответственность за Фокина на себя, тут уж не до манипуляций", – написал Климкин.

Как писал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак после заявления Фокина заявил, что выступает за отстранение первого премьера от переговоров в рамках ТКГ. А партия "Европейская солидарность" даже призвала СБУ и ГБР открыть уголовное производство по делу о госизмене.