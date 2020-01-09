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9 января • обновлено в 17:49
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
Политический обозреватель Все статьи автора

Философия миллиардера: почему Трамп разыграл войну с Ираном

1.7т
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Почему Дональд Трамп поставил 3-ю мировую войну на паузу и не напал на Иран?

Все просто – он и не планировал устраивать бойню. И тому есть несколько везких причин.

Но прежде чем говорить о них, вспомним – кто такой Трамп? Он бизнесмен, от мозга и до костей. В одной из своих книг "Мысли по-крупному и не тормози!" (2007 год) – будущий президент США полностью описывает свою философию.

Он пишет несколько важных принципов, которые исповедует в борьбе с врагами. Вот несколько из них:

"Если кто-то причинил вам вред, отплатите тем же, но еще и с довеском",
"Если вас атаковали публично, всегда давайте сдачи"
"Впивайтесь обидчику в сонную артерию, в горло – чтобы те, кто наблюдает за вашей дракой, знали: с вами связываться не стоит".
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С того момента ничего не изменилось. Он также жаждет публичных войн и демонстрации силы. Но, как успешный бизнесмен, знает – перед каждой большой сделкой нужно поднять ставки до предела. Ведь имея лучшие стартовые позиции, будет проще договориться со своим оппонентом.

Трамп на одном из шоу

Трамп на одном из шоу

Иран – ярчайший пример таких переговоров. Трамп осознанно и резко поднял градус конфликта. В Белом Доме понимали все риски убийства известного генерала Касема Сулеймани. Тегеран был обязан отомстить Вашингтону.

Но в Тегеране сидят не дураки, которые понимают все последствия реальных ударов по американским базам. Это практически 100% ликвидация всей верхушки страны.

Давайте говорить откровенно, если бы из-за бомбежки погибли десятки американских солдат, Трамп бы в пух и прах разнес весь военный потенциал Тегерана. Прежде всего для победы перед своими избирателями.

Именно поэтому Белый Дом и Тегеран разыграли шоу. Трамп в очередной раз выступил с пафосной речью, а на следующий день уже публично зовет Иран на переговоры... Вот вам и поворот. Два дня назад – злодеи, которых нужно уничтожить. Сегодня – потенциальные переговорщики.

Философия миллиардера: почему Трамп разыграл войну с Ираном

Скриншот

А давайте вспомним Северную Корею. Обратите внимание – август 2017 года. Трамп и Ким просто ненавидят друг друга. Штаты накаляли обстановку, отправляли ударные авианосные группы к берегам Кореи, СМИ всерьез обсуждали возможную войну.

Трамп дословно грозился стереть Ына с лица земли, вместе с КНДР. "Северной Корее лучше прекратить угрожать США. Они будут встречены огнем и яростью, которых этот мир еще не видел”, – яростно писал президент США 8 августа 2017 года.

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Прошло несколько месяцев и США уже садят КНДР за стол переговоров. Что вышло в итоге – мы все знаем. Первая встреча двух лидеров произошла в июне 2018 года, вторая уже в феврале 2019 года. Ничем глобальным они не закончились, но в Кореи сделали хоть показательные, но шаги в сторону деэскалации.

Философия миллиардера: почему Трамп разыграл войну с Ираном

Аанлогичного результата добивается Дональд Трамп и в Иране. Напугать, поднять ставки до предела, а затем предложить сесть за стол и договариваться.

Если у него это получится – то с учетом подготовки и прочих оргмоментов, он получит возможность заключить более выгодную сделку (а это считай победа) с Ираном в аккурат к выборам 2020 года.

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Автор
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Тема
Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
Иран
Теги
шоу-бизнес бизнесмен война
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