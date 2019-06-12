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Федина: атаки на язык – первые шаги к уничтожению страны

1.3тЧитать материал на украинском

Атаки на язык – первые шаги к уничтожению страны.

Об этом заявила в Facebook украинская певица и волонтер София Федина, которая вошла в первую десятку избирательного списка партии "Европейская солидарность".

Таким образом, в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" отреагировали на заявления команды Зеленского об изменении закона о языке.

Федина: атаки на язык – первые шаги к уничтожению страны

Facebook Софии Фединой

"Язык – не игрушка – ею не играют. Язык, как песня, объединяет, даже людей разных национальностей. Язык – это то, что является краеугольным камнем украинской государственности. Атаки на язык – первые шаги к уничтожению страны, и мы через этот опыт проходили десятки раз... Почему же терпим сейчас? Украинский язык – это и моя душа. И я ее буду защищать. Поэтому сегодня бок о бок стою с "Европейской солидарностью"", – написала Федина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, команда "Европейской солидарности" определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную Раду. Среди приоритетов – освобождение от российской оккупации аннексированного Крыма и захваченных территорий Донбасса, вступление в ЕС и НАТО.

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Персона
Софія Федина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО И ПО СУТИ: Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не стоит нашим банде.ровским нацистам из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЧТО СОЗДАНО НА УБОГОЙ, ВЫДУМАННОЙ "ДЕРМОВЕ"??? НИ-ЧЕ-ГО! Ни в науке, ни в литературе, ни в культуре. Нет НИ ОДНОГО мовнюка - Нобелевского лауреата. :-) Кугутня полицейскими мерами запрещает русский язык, потому что понимает - в открытой и честной конкуренции у "дермовы" шансов нет. :-)))
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Северг Олег
Северг Олег
Какая украинская фамилия Федина. Как жаль эту русскую дуру. Предать свои русские корни ради этой вшивоты ? Ради этих вышиванок ? Действительно баба лузер.
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