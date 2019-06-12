Федина: атаки на язык – первые шаги к уничтожению страны

Атаки на язык – первые шаги к уничтожению страны.

Об этом заявила в Facebook украинская певица и волонтер София Федина, которая вошла в первую десятку избирательного списка партии "Европейская солидарность".

Таким образом, в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" отреагировали на заявления команды Зеленского об изменении закона о языке.

Facebook Софии Фединой

"Язык – не игрушка – ею не играют. Язык, как песня, объединяет, даже людей разных национальностей. Язык – это то, что является краеугольным камнем украинской государственности. Атаки на язык – первые шаги к уничтожению страны, и мы через этот опыт проходили десятки раз... Почему же терпим сейчас? Украинский язык – это и моя душа. И я ее буду защищать. Поэтому сегодня бок о бок стою с "Европейской солидарностью"", – написала Федина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, команда "Европейской солидарности" определила ключевые задачи, с которыми она идет на выборы в Верховную Раду. Среди приоритетов – освобождение от российской оккупации аннексированного Крыма и захваченных территорий Донбасса, вступление в ЕС и НАТО.

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