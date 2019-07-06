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"Это особенное событие" Порошенко дал важные советы Зеленскому перед саммитом Украина-ЕС

18.8тЧитать материал на украинском

В понедельник, 8 июля, в Киеве пройдет XXI саммит Украина-ЕС, на котором соберутся руководители Европейского Союза и президент Владимир Зеленский.

Это событие будет иметь большую символичность и особое значение, ведь в результате саммита лидеры должны конвертировать уникальную поддержку президента Зеленского обществом в уникальную программу интеграции для Украины. Все остальное не соответствовало бы наилучшим интересам обеих сторон, написал в статье для Еuobserver пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Этот саммит может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений Украина-ЕС на ближайшие пять лет. Последние пять мы стояли бок о бок, сдерживая российскую агрессию в единстве и солидарности. Наши союзники из ЕС помогли нам усилить нашу устойчивость, благодаря сохранению режима санкций и помощи на пути реформ. Вряд ли можно представить себе, как бы Украина выжила без такой последовательной и постоянной поддержки западных партнеров", – уверен Порошенко.

Он также напомнил, что для президента Дональда Туска и президента Жана-Клода Юнкера этот саммит станет крайним политическим событием высокого уровня с Украиной, что делает его особенно значимым.

Петр Порошенко, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер

Петр Порошенко, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер

medium.com

"Туск и Юнкер является большими друзьями нашего народа и настоящими отцами-основателями новых отношений Украина-ЕС, основанные на политической ассоциации и экономической интеграции. Будем скучать за украинским языком президента Туска и тонким юмором президента Юнкера. Это тот случай, когда новый друг точно не лучше двух старых", – убежден Порошенко.

По его словам, июльский саммит скажется пятой годовщиной заключения Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Она имеет хороший результат, ведь Украина бьет новые рекорды экспорта своих товаров и услуг на европейском рынке, увеличив долю ЕС в своей внешней торговле до 42%.

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"В дальнейшем нам нужно неподвижное общее стремление к единству и солидарности в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины. Больше санкций, шире по объему и более эффективные по воздействию, включая непризнание российских паспортов. Последние инициативы доброй воли о прекращении огня и долгожданного разграничения в Станице Луганской не получили встречных жестов со стороны России. Наоборот, только в июне Украина потеряла 11 военнослужащих и около 80 были ранены", – напомнил пятый президент Украины.

По его мнению, нужны общие подходы к продвижению инициативы Украины по развертыванию многонациональной миссии под эгидой ООН на Донбассе, а также дальнейшее давление на Кремль по освобождению украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России. Порошенко также призвал президента Зеленского поставить вопрос о ползучей оккупации Россией украинских СМИ и активнее привлекать ЕС к противодействию российской эскалации в Керченском проливе и Азовском море.

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"Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву, не освободила 24 украинских военнослужащих и не вернула 3 судна. Формула победы на высшем уровне – "Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС" должна быть мощным сигналом для нового руководства Украины и ЕС на следующие года", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, через обстрел медиков на Донбассе, Порошенко призвал США усилить давление на Россию.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеСанкции против России
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЖан-Клод ЮнкерДональд Туск
Место
Украина
Теги
санкции войнаРоссия - страна-агрессорРоссия
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Исаев Максим
Исаев Максим
Кому могут быть интересны советы ЛУЗЕРА?
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Очнитесь наконец!!!!!!!!
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Когда это чудо будут судить? Жду не дождусь. Коротко и по делу
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