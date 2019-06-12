"Это все неправда!" Мажорка из партии Зеленского отреагировала на скандал с исключением

Тусовщица из Киева Ирина Панченко, которая занимала 73 место в партийном списке президентской партии "Слуга народа", дала интервью после ее громкого исключения из политсилы.

С девушкой пообщалось издание "Страна", которое и опубликовало материал о ней, вызвавший бурную реакцию. Ранее Панченко от комментариев отказывалась, однако в этот раз ответила на вопросы журналистов.

Так, 25-летняя юрист заявила, что подозрения в том, что для нее купили место в партии, являются необоснованными, а статья о ее жизни – полная неправда.

Ирина Панченко

Ирина Панченко

"Чтобы дать мою позицию, нужно полностью наоборот переписать вашу статью. Она не имеет ко мне отношения", – сказала Панченко.

По словам девушки, она работала в штабе партии “Слуга народа” и состояла в ней с момента ее создания, с конца 2018 года.

На вопрос, проходила ли юрист собеседование с главой партии Дмитрием Разумковым или подавала заявку на сайте, Панченко однозначного ответа дать не смогла: "Я подавала заявку. Но так как я состою в этой партии, мне предложили. Потому что я там работаю".

Ирина Панченко Zrada Today

"Что вы имеете против? Я, по-вашему, как-то не подхожу в эту партию? Есть какие-то конкретные вопросы ко мне? Что во мне не так?!" – продолжила она.

Далее девушка стала настаивать, что все же заполняла анкету на сайте, однако отказалась ответить, какие три законопроекта написала в ней.

"А почему я вам должна их озвучивать? Я их не вам подавала. Не вы же меня отбирали. Будете вы меня куда-то отбирать, я вам подам то, что вы скажете", – ответила Панченко.

Отмечается, что после непродолжительного разговора девушка положила трубку и больше на звонки не отвечала.

Ирина Панченко

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