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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Это все неправда!" Мажорка из партии Зеленского отреагировала на скандал с исключением

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Тусовщица из Киева Ирина Панченко, которая занимала 73 место в партийном списке президентской партии "Слуга народа", дала интервью после ее громкого исключения из политсилы.

С девушкой пообщалось издание "Страна", которое и опубликовало материал о ней, вызвавший бурную реакцию. Ранее Панченко от комментариев отказывалась, однако в этот раз ответила на вопросы журналистов.

Так, 25-летняя юрист заявила, что подозрения в том, что для нее купили место в партии, являются необоснованными, а статья о ее жизни – полная неправда.

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Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Ирина Панченко

"Чтобы дать мою позицию, нужно полностью наоборот переписать вашу статью. Она не имеет ко мне отношения", – сказала Панченко.

По словам девушки, она работала в штабе партии “Слуга народа” и состояла в ней с момента ее создания, с конца 2018 года.

На вопрос, проходила ли юрист собеседование с главой партии Дмитрием Разумковым или подавала заявку на сайте, Панченко однозначного ответа дать не смогла: "Я подавала заявку. Но так как я состою в этой партии, мне предложили. Потому что я там работаю".

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Zrada Today

"Что вы имеете против? Я, по-вашему, как-то не подхожу в эту партию? Есть какие-то конкретные вопросы ко мне? Что во мне не так?!" – продолжила она.

Далее девушка стала настаивать, что все же заполняла анкету на сайте, однако отказалась ответить, какие три законопроекта написала в ней.

"А почему я вам должна их озвучивать? Я их не вам подавала. Не вы же меня отбирали. Будете вы меня куда-то отбирать, я вам подам то, что вы скажете", – ответила Панченко.

Отмечается, что после непродолжительного разговора девушка положила трубку и больше на звонки не отвечала.

Ирина Панченко

Ирина Панченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" — Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

  • В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

  • В избирательном списке партии оказался Дмитрий Спивак, которого связывают с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Украинцы заслуживают знать правду!

  • По мажоритарному округу Днепропетровской области от "Слуги народа" баллотируется СБУшник времен президентства Виктора Януковича Виталий Криворучко.

  • В "Слуге народа" также засветился блогер Макс Бужанский, известный своей критикой участников протестов на Майдане в 2014 году. Стало известно, что он был фигурантом 7 уголовных производств.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа"Верховна Рада України
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Захарова Вика
Захарова Вика
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