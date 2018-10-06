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''Это не церкви'': Медведчук сделал скандальное заявление об автокефалии Украины

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Лидер движения "Украинский выбор — право народа" и кум президента РФ Виктор Медведчук резко выступил против автокефалии для Украины.

По его утверждению, единственной канонической церковью в Украине является Украинская православная церковь Московского патриархата.

"Киевский патриархат и автокефальная православная церковь, на сегодняшний день по канонам вселенского православия, – это не церкви, а религиозные организации", - заявил Медведчук в эфире российской программы "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

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"И эти религиозные организации вместе со светской властью в лице президента Украины, парламента вмешались в дела церкви, что прямо противоречит конституции Украины, в плане получения автокефалии", — уверен политик.

''Это не церкви'': Медведчук сделал скандальное заявление об автокефалии Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведчук похвастался стабильным отдыхом в Крыму.

При этом политик заявил, что хоть согласно действующему украинскому законодательству и конституции, Крым - территория Украины, "однако де-факто это сегодня Россия".

Смотрите видео по теме:

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МП
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Он Алекс
Он Алекс
ебаная ольгинская мразота...ГДЕ БЛЯТЬ ЭТОТ ТОМОС У ГУНДЯЕВСКОЙ ПУТИНСКОЙ СЕКТЫ??? ГДЕ МРАЗИ....?МЕДВЕДЧУК ГНИДА НЕ НАДЕЙСЯ ..........ВОНЬ ТЫ!!!
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Он Алекс, тебя шо, кто то обидел?
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Petrenko Pavel
Petrenko Pavel
Ну как выяснилось МП сама томоса никогда не получала от вселенского патриархата, поэтому следуя этой логике сама является религиозной организацией. Это во первых, а во вторых это с каких пор бывший гэбешник стал специалистом по религиозным вопросам?
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Petrenko Pavel, Нафига томос для Великой церкви, которую и так все признают уже почти 1000 лет?! Томос нужен для шелупони, которая пыжится из говна в люди пролезть.
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Методички закончились, я не пойму?!)))
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