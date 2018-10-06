''Это не церкви'': Медведчук сделал скандальное заявление об автокефалии Украины

Лидер движения "Украинский выбор — право народа" и кум президента РФ Виктор Медведчук резко выступил против автокефалии для Украины.

По его утверждению, единственной канонической церковью в Украине является Украинская православная церковь Московского патриархата.

"Киевский патриархат и автокефальная православная церковь, на сегодняшний день по канонам вселенского православия, – это не церкви, а религиозные организации", - заявил Медведчук в эфире российской программы "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".

"И эти религиозные организации вместе со светской властью в лице президента Украины, парламента вмешались в дела церкви, что прямо противоречит конституции Украины, в плане получения автокефалии", — уверен политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Медведчук похвастался стабильным отдыхом в Крыму.

При этом политик заявил, что хоть согласно действующему украинскому законодательству и конституции, Крым - территория Украины, "однако де-факто это сегодня Россия".

Смотрите видео по теме: