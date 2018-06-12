"Это капкан": Портников пояснил, почему Донбасс не дождется миротворцев ООН

Миротворческая миссия ООН так и не будет развернута на оккупированной территории Донбасса, поскольку этого не допустит Россия.

Данное мнение обнародовал в колонке на "Эспрессо" журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя прошедшую в Берлине встречу глав МИД "нормандской четверки".

Он подчеркнул, что проблема состоит в том, что Москва и ее партнеры по консультациям совершенно по-разному воспринимают сам смысл переговоров.

"Для Украины, Германии и Франции переговоры – это поиск путей решения конфликта, согласование компромиссов, дискуссия по сложным вопросам. А для России переговоры – это капкан, в который должен попасть враг", – пояснил журналист.

По мнению Портникова, глава МИД РФ Лавров на встрече министров – не участник консультаций, а просто "наживка в ловушке для своих коллег".

"Никаких полномочий принимать какие-либо решения у него нет и быть не может, он просто кукла, которая играет роль министра иностранных дел. И если наживка сработает, тогда Лавров отойдёт в сторону и роль наживки станет играть Сурков (помощник президента РФ – ред.). Но уже для американцев", – считает автор.

Журналист уверен, что в данном случае стоит говорить лишь о неуклюжей имитации переговорного процесса.

"Путин не собирается уходить с Донбасса и допускать на оккупированную территорию миротворческую миссию. По крайней мере, не стоит ждать прогресса до президентских и парламентских выборов в Украине. А дальнейший подход России будет во многом связан с их результатами. И это, кстати, не означает, что Россия отдаст Донбасс и Крым пророссийским силам. Молдавским коммунистам не вернули Приднестровье, команде Шеварднадзе – Абхазию и Южную Осетию", – заявил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча глав МИД Франции, Германии, Украины и России продолжалась 4,5 часа. Министры согласовали позиции по ряду вопросов.