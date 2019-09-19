"Это инициатива Путина": Порошенко рассказал о новой угрозе на Донбассе

Вопрос о разведении войск на Донбассе не может выполняться без ряда безопасносных условий. В частности без введения миротворческих войск.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает сайт политсилы. Он отметил, что вопрос вывода украинской армии из Донбасса является инициативой Путина.

"В защиту новой власти, я должен сказать, что это не их инициатива (отвод войск – ред.), это инициатива Путина, которой почему-то отдельные представители не дают должного отпора. Просто поставьте себя на место наших воинов. Сколько крови было пролито за то, чтобы освобождать населенные пункты, которые находятся в серой зоне, и которые в соответствии с Минском точно принадлежат нам. Поставьте себя на место людей, проживающих сейчас в населенных пунктах, из которых будет выведено защитный элемент в виде вооруженных сил Украины", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко 24tv.ua

По его словам, значительно усилит и упростит создание безопасносного компонента принятие решения Советом Безопасности ООН по миротворческой миссии.

Он подчеркнул, что речь идет не о так называемой русской миротворческой миссии, а о классическом формате миротворцев, которые имеют абсолютно четкие задачи разоружить незаконные вооруженные формирования.

"Присутствие миротворческих войск сделает невозможным наличие оккупационных войск РФ на оккупированной территории, обеспечит выведение тяжелой техники и артиллерии, взятие под контроль неконтролируемого участка украинско-российской границы. В конце концов создаст безопасносные условия, защитит граждан Украины на оккупированных территориях", – сказал Петр Порошенко .

По его словам, это позволит представителями политических партий, кандидатам в депутаты местных советов, представителями средств массовой информации в нормальных условиях проводить выборы.

Также Порошенко заявил, что "Украина должна на внешнем фронте выступать единым голосом, все дискуссии должны быть проведены и закрыты внутри государства".

"Мы четко должны сказать, что в нормандском формате Украина, Германия, Франция предложат "дорожную карту", обсудят создание безопасносного компонента. Наконец, примут решение, над которым мы бьемся с 2015 года о введении миротворцев. И таким образом "дорожная карта" минского процесса позволит нам утвердить компонент безопасности и перейти к политическому", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября в Минске состоялась встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. После встречи Представитель Украины в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах на оккупированном Донбассе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!