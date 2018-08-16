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"Это частное мероприятие": Путин попал в скандал из-за свадьбы

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Президент РФ Владимир Путин 18 августа посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. В Кремле заявили, что невеста лично пригласила его к себе на церемонию во время визита Путина в Вену в июне.

53-летняя Карин Кнайсль выйдет замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера на одной из виноделен в регионе Южная Штирия. Именно туда Путин планирует заехать по дороге в Берлин, где он проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет российское издание "Газета.ру".

Карин Кнайсль

"Коммерсант"

Президентский подарок молодоженам в Кремле тщательно скрывается: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что, возможно, об этом журналистам сообщат позднее. Он также отметил, что это неформальная поездка, которая не требует протокола.

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"Президент и раньше посещал частные мероприятия за границей. Такое бывало. Это частное мероприятие, там нет протокола. Но есть рамки уже рабочего визита в Берлин", - рассказал Песков.

Украинские политики уже отреагировали на обещание Путина посетить свадьбу главы МИД Австрии. В частности, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко назвала это приглашение ударом по европейским ценностям.

"Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. Присутствие Путина на церемонии — это еще один сигнал-удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся политузники Кремля как Сенцов, Балух", — отметила Гопко.

Как писал OBOZREVATEL, встречу Путина и Меркель запланирована на 18 августа. Канцлер Германии пригласила президента РФ в резиденцию Мезеберг, чтобы обсудить ряд вопросов, касающихся Сирии и Украины.

Персона
Владимир Путин
Место
Австрия
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Самарский Валера
Самарский Валера
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
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