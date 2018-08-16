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"С лицом не вышло": блогер подметил подозрительный нюанс во внешности Путина

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С президентом России Владимиром Путиным случился очередной конфуз. Во время посещения образовательного форума "Машук" его помощники пытались сделать "подсветку", но ничего не удалось.

Этот нюанс подметил политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. "Помощники попытались слегка оживить мумию Путина, подсветив розовеньким - чтоб цвет лица на фоточках был ближе к натуральному. С лицом так ничего и не вышло, зато вот пиджак и плешь приобрели миленькие малиновые блики", - подчеркнул он.

Также представлены фотодоказательства этого утверждения, на котором отчетливо видно розовое сияние.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи лидеров пяти прикаспийских стран президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Це котрий із Путіних?
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