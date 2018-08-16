"С лицом не вышло": блогер подметил подозрительный нюанс во внешности Путина

С президентом России Владимиром Путиным случился очередной конфуз. Во время посещения образовательного форума "Машук" его помощники пытались сделать "подсветку", но ничего не удалось.

Этот нюанс подметил политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. "Помощники попытались слегка оживить мумию Путина, подсветив розовеньким - чтоб цвет лица на фоточках был ближе к натуральному. С лицом так ничего и не вышло, зато вот пиджак и плешь приобрели миленькие малиновые блики", - подчеркнул он.

Также представлены фотодоказательства этого утверждения, на котором отчетливо видно розовое сияние.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи лидеров пяти прикаспийских стран президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом.