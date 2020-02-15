"Это был плевок в лицо": у Порошенко рассказали, как сорвали Мюнхенский сговор против Украины

Делегация "Европейской Солидарности" во главе с лидером партии, пятым президентом Украины Петром Порошенко вчера фактически сорвала план нового "Мюнхенского сговора".

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат Алексей Гончаренко, который находится в столице Баварии на конференции по безопасности, передает сайт партии.

"Кто еще не понял, вчера в Мюнхене была попытка продвинуть план второго "Мюнхенского сговора". Цинично, потому что в этом году 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. Так называемые "12 шагов для мира в Украине" – это план того, как вывести Россию из-под санкций и заставить Украину капитулировать. Например, 12-й пункт этой бумажки заставлял нас переписать свою историю, культуру, идентичность под диктовку России. Это план, выполнение которого фактически привело бы к полной потере Украиной суверенитета, преобразования нас в провинцию Российской империи", – отметил Гончаренко.

"Благодаря реакции части нашей делегации и авторитета Петра Порошенко, этот план исчез с официального сайта Мюнхенского саммита, а организаторы конференции от него открестились", – сообщил Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко и министру иностранных дел Литвы Линас Линкявичус

"Мы благодарны всем нашим международным друзьям, которые последовательно занимают проукраинскую позицию на всех международных площадках. В частности, министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичусу, с которым я сейчас на фото. Пророссийские силы все активнее пытаются продавить свою повестку, но мы все еще имеем значительную поддержку и готовы бороться", – пишет Гончаренко.

"Важно, чтобы сегодня Зеленский в своем выступлении, которое будет буквально через час, вспомнил и осудил эту попытку "Мюнхенского сговора". Это прямой плевок в лицо лично ему и всей Украины. Надеюсь, что для него появление этих "12 шагов" тоже было неприятным сюрпризом. В противном случае, складывается очень опасная картина по недавним событиям и кадровым назначениям, которая очень очень настораживает", – предостерег народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Петра Порошенко, новая власть на Банковой публично вроде поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, впрочем, мало что делает для этого в практической плоскости.

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