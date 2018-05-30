Есть доказательства: в ПАСЕ рассказали о причастности РФ к убийствам в Украине

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев считает, что все получили доказательства причастности спецслужб России к убийствам в Украине.

"Все, кто просил доказательства участия России в убийствах в Украине, наконец, их получили. Так же, как и расследование. Готово", - написал он в Facebook.

Он также отметил, что спецоперация по разоблачению российских заказчиков войдет в учебники. Кроме того, Арьев призвал не путать инсценировку и спецоперацию.

"Благодаря профессионализму СБУ вчерашние посты о причастности российских бандитов оказались еще более правдивыми, но с живым Бабченко. А история с якобы совершенным убийством требовалась для отслеживания дальнейших действий посредника и заказчика, которые планировали другие громкие убийства, но давно были под колпаком Службы Безопасности. Итак, преступников остановили. Даже без помощи цивилизованного мира, который кое-где проявил обиду. Надеюсь, других будут останавливать так же эффективно", – резюмировал Арьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что "убийство" Бабченко было спецоперацией. Кроме того, спецслужбы выяснили, что журналиста хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

Как выяснили правоохранители, заказчик планировал ликвидировать 30 человек в Украине. Кроме того, спецслужбы РФ сказали организатору нелегально закупать оружие и боеприпасы, чтобы сделать с ними закладки в Украине.