"Еще не депутат, а уже хозяин": в Днепре кандидат от "Слуги народа" угрожал полиции на участке

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник угрожал на избирательном участке №27 в Днепре сотрудникам полиции.
Соответствующее видео обнародовано в Facebook Нацкорпус Днепр.
"В Днепре кандидат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник еще не стал депутатом, но уже чувствует себя хозяином 27 округа: грозит полицейскому принять меры для освобождения его руководства", - сказано в подписи к видео.
Вячеслав Медяник
На нем Медяник утверждает, что к участку подходят незарегистрированные люди и срывают плакаты. В ответ полицейский отвечает, что не может знать, кто зарегистрирован, а кто нет, и советует обратиться к голове комиссии.
"Я надеюсь, что после выборов вашего руководителя уже не будет. Мы для этого все сделаем", - заявил Медяник.
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