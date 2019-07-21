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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Еще не депутат, а уже хозяин": в Днепре кандидат от "Слуги народа" угрожал полиции на участке

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Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник угрожал на избирательном участке №27 в Днепре сотрудникам полиции.

Соответствующее видео обнародовано в Facebook Нацкорпус Днепр.

"В Днепре кандидат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник еще не стал депутатом, но уже чувствует себя хозяином 27 округа: грозит полицейскому принять меры для освобождения его руководства", - сказано в подписи к видео.

Вячеслав Медяник

Вячеслав Медяник

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На нем Медяник утверждает, что к участку подходят незарегистрированные люди и срывают плакаты. В ответ полицейский отвечает, что не может знать, кто зарегистрирован, а кто нет, и советует обратиться к голове комиссии.

"Я надеюсь, что после выборов вашего руководителя уже не будет. Мы для этого все сделаем", - заявил Медяник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах от "Слуги народа" баллотируется доверенное лицо Януковича.

А активист штаба печально известной Безуглой из "Слуги народа" рассказал о работе ее "сетки" и подкупе избирателей.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Днепр
Теги
Партия "Слуга народа" Выборы 2019
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Минькин Илья
Минькин Илья
Мда уж ребят, работа сми на высшем уровне. Вы б тогда хоть видео не выкладывали. Вячеслав возмущен, тем, что у нас полиция не работает, но вы, конечно, преподнесли это совсем по-другому, супер.
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Михайлов Константин
Михайлов Константин
Ну и заголовки у Вас. Такая слабенькая конкуренция у СН, уже и не знают за что зацепиться...НА видео чётко ведь можно понять, что он просто недоволен бездействием органов, а вы уже понаписывали, что хозяин. Господи, так убого...
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Люкова Любовь
Люкова Любовь
А что он сказал, что надеется, что полиция которая ничего не делает, скоро измениться на адекватный, работающий орган? И в этом он не прав? Вы же СМИ, подавайте информацию объективно, без вот таких вбросов!
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