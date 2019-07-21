"Еще не депутат, а уже хозяин": в Днепре кандидат от "Слуги народа" угрожал полиции на участке

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник угрожал на избирательном участке №27 в Днепре сотрудникам полиции.

Соответствующее видео обнародовано в Facebook Нацкорпус Днепр.

"В Днепре кандидат от партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник еще не стал депутатом, но уже чувствует себя хозяином 27 округа: грозит полицейскому принять меры для освобождения его руководства", - сказано в подписи к видео.

Вячеслав Медяник

На нем Медяник утверждает, что к участку подходят незарегистрированные люди и срывают плакаты. В ответ полицейский отвечает, что не может знать, кто зарегистрирован, а кто нет, и советует обратиться к голове комиссии.

"Я надеюсь, что после выборов вашего руководителя уже не будет. Мы для этого все сделаем", - заявил Медяник.

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