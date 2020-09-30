Ермак высказался об ошибках членов команды Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что некоторые члены команды Владимира Зеленского со временем начали допускать ошибки и ставить свои интересы гораздо выше.

Вечером в среду, 30 сентября, Ермак выступил с заявлением в Facebook, отметив, что "некоторые люди в команде президента со временем почувствовали, что они – лично – больше команды".

"Разочарую. Это иллюзия, которая в итоге может повредить государству, если человек не вернется к объективной оценке, прежде всего, себя, своих действий, своих целей. Независимо от властного или депутатского статуса", – подчеркнул глава ОП.

"Если ты в команде, не пытайся обыграть свою же команду ради какого-то своего интереса. Если ты обещаешь, выполняй то, ради чего тебя взяли в команду, и чего от тебя ожидает общество. Это простые принципы, которые, к сожалению, зачастую теряются где-то в высоких коридорах и парламентских кулуарах", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что некоторые члены команды президента эффективно выполняют свою работу, однако часть из них допускают "ошибки и эмоциональные всплески, которые конфликтуют государственнической позицией".

"Это нормальный рабочий процесс, которого не избежать. Еще раз. Идеальных людей и решений не бывает. Но надо уметь мгновенно реагировать на сложные ситуации", – отметил Ермак.

Также он добавил, что народным депутатам нужно съездить на Донбасс, чтобы "увидеть воочию настоящую жизнь" и "послушать боль конкретных людей".

Как писал OBOZREVATEL, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьр-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией. Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.

Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина. Перед этим сам Ермак также высказался, что выступает за отстранение Фокина от переговоров.