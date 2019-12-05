Пані та панове, всі уважно прочитали сьогоднішні заяви, зроблені заступником Зеленського Єрмаком в Лондоні? Мені щось здається, що ні.

Бо насправді - це повний п*здець. Та ще й сказаний саме тією особою, яка цей п*здець і готує. Отже, якщо коротко, без еківоків та слів прикриття, то, по факту, Єрмак підтвердив найгірший сценарій:

1) Україна готова вносити зміни до Конституції щодо надання ОРДЛО особливого статусу. І хай там що він говорить про "ніякої федералізації", важлива ось ця фраза: "Окремі райони Донецької та Луганської області можуть отримати додаткові повноваження". Ті ж яйця, але в профіль. Мета рашки - виконана.

2) Зеленський і ко будуть просувати ідею про розширення або заміну представників ОРДЛО, які "представляють Донбас" у складі Тристоронньої контактної групи на Донбасі. "Ми хочемо, щоб представниками територій були люди, які мають зв’язок, мають прописку, нерухомість – тобто мають юридичну прив’язку щодо того, що вони мажуть представляти ці території. Ми хочемо, щоби це були люди добре відомі на Донбасі", - розповів Єрмак. Тобто, ми ВЖЕ ГОТОВІ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРИ З ТЕРОРИСТАМИ З ОРДЛО. Просто це мають бути правильні терористи - яких знає Сивохо, напевно. Що і є головною метою рашки.

3) Ну, й вишенька на тортику. Зеленський збирається на початку наступного року таки імплементувати формулу Штайнмаєра. В якості змін до закону про особливості місцевого самоврядування на непідконтрольній території Донбасу, який збираються продовжити вже цього місяця.

4) Ми готові створювати щось типу РосУкрЕнерго-2 для прямих закупівель російського газу. Це вже не Єрмак сказав, а випливає з усього озвученого людьми з команди Зеленського по сабжу. Плюс кремль чітко вхопив Зеленського за яйця через заяви останнього про зниження тарифів. Й тепер путін буде йому викручувати руки ще більше.

Що ж, нинішня влада прямим курсом веде корабель під назвою "Україна" на рифи. Маємо всі шанси на всі погані сценарії, які тільки може вам намалювати уява. А найгірше - що немає ні того, хто б міг це реально зупинити, ні реальної альтернативи Зеленському. Фанатів "сивочолого гетьмана" прошу не турбувати. Що ж, здається, на нас очікує дуже гаряча зима...

ЗИ: А, до речі, 2 перших місця в українському сегменті ютюба за популярністю за цей рік взяв російський бидло-співак Артур Пірожков, який співає про "алкоголічку" та про "любви не дала". Завіса, друзі, завіса.

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