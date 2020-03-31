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31 марта • обновлено в 15:41
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Ермак назвал условия нового "нормандского формата"

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что главным условием проведения саммита в "нормандском формате" является выполнение всего того, что обсуждалось в конце 2019 года в Париже. Главным образом речь идет о прекращении огня на Донбассе.

Такую позицию глава ОПУ озвучил на брифинге 31 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина делает все, чтобы выполнить условия. Но не все зависит от нас. Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но другая сторона не так придерживается обязательств. Поэтому первое и главное условие – прекращение огня, который, к сожалению продолжается", – сказал Ермак.

Вместе с тем он подчеркнул, что украинская сторона всегда предупреждает о том, что будет давать отпор врагу в случае атак по ВСУ. Также Ермак добавил, что Минские переговоры сейчас являются единственной площадкой для продолжения переговоров.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Теги
Офис президента нормандский формат
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