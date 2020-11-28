Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса в Украине

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
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  • Первый шаг – восстановление уголовной ответственности за ложь в декларации

  • Второй шаг – восстановление полномочий НАПК

  • Третий шаг – урегулирование вопроса создания НАБУ

Ермак подвел итоги заседания Национального антикоррупционного совета

Для выхода из конституционного кризиса, вызванного отменой Конституционным судом Украины ответственности за незаконное декларирование, нужно сделать три важных шага.

Как сообщил в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, 27 ноября состоялось заседание Национального антикоррупционного совета.

На нем были названы три шага для выхода из конституционного кризиса.

Первый шаг – восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях.

"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должен быть достаточно суровой", – отметил Ермак.

Второй шаг – восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий шаг – урегулирование вопроса создания НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора.

"Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада – быстрее принять", – подчеркнул глава ОП.

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