Ермак матом требовал выгнать Лероса из 'Слуги народа'. Переписка

Предположительно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в нецензурной форме требовал исключить нардепа Гео Лероса из фракции "Слуга народа" за критику главы государства Владимира Зеленского.

Об этом говорится в телефонной переписке нардепа от СН Андрея Костина с неким "Борисычем", передают "Буквы". Добавим, что отчество Ермака – Борисович.

"А у меня есть вопрос, есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п*дор поливает грязью", – говорится в переписке.

В ответ депутат Костин пообещал позже написать соответствующий пост в соцсетях.

Переписка Костина с предположительно Ермаком

Нардеп Андрей Костин

Как сообщал OBOZREVATEL, "слуга народа" Гео Лерос с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия действующей украинской власти.

После выступления нардепа в Раде, в "Слуге народа" начали собирать подписи за его исключение из фракции. По итогам сбора подписей нардепа исключили из членов парламентской фракции.

Позже глава фракции Давид Арахамия рассказал, почему Гео Лероса исключили из "Слуги народа".

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