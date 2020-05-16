"Россияне в этом мастера": экс-соратник Зеленского заподозрил президента в "договорняке" с Путиным

Обещания президента Украины Владимира Зеленского добиться мира на Донбассе и заявления главы его офиса о существовании плана "Б" можно трактовать как договоренности с Россией.

Об этом в интервью "Фактам" заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности, и экс-советник Зеленского Александр Данилюк. Он полагает, что могут быть какие-то закулисные договоренности с Кремлем.

tsn.ua

"Подобные заявления можно делать лишь тогда, когда есть договоренность с Российской Федерацией. Иначе это пустые слова. Но если человек так уверенно говорит, у всех возникает вопрос: что же это за договоренность? Очень хотелось бы, чтобы на Банковой внесли ясность", – подчеркнул Данилюк.

Бывший секретарь СНБО отметил, что обычно закулисные договоренности с РФ плохо заканчиваются.

"Если наша власть перейдет "красные линии" и начнет подковерные игры с Российской Федерацией, Кремль ее переиграет однозначно, просто на раз-два, потому что россияне в этом мастера", – уверен экс-советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что установить мир на Донбассе и вернуть оккупированные части удастся до конца 2020 года. Однако если этого не произойдет, то будет применен план "Б".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!