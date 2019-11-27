Дожали: в Раде приняли важнейшее решение по убийствам на Майдане

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку, которая позволяет переход расследований по убийствам на Майдане из ГПУ в ГБР без конкурса следователей и прокуроров.

Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 18 из 19 членов комитета на заседании в среду, 27 ноября.

Поправка предлагает внести изменения в действующий закон "О Государственном бюро расследований" и позволить прокурорам Управления спецрасследований, а также следователям Генпрокуратуры, которые осуществляли расследование дел Майдана, перейти без прохождения конкурса на работу в ГБР.

Ожидается, что принятие поправки позволит специалистам, которые расследовали дела Майдана, продолжить работу, а не начинать ее сначала с новыми следователями ГБР, чтобы не замедлить поиски виновников.

В Комитете Рады приняли важную поправку по расследовании дел Майдана, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат Евгения Закревская 22 ноября объявила голодовку до возобновления расследований дел Майдана, потребовав принять эту поправку.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дела Майдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. Но он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

26 ноября в Киеве устроили акцию в поддержку Закревской. Люди потребовали "не слить дела Майдана".

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