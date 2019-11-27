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29 ноября • обновлено в 11:54
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Дожали: в Раде приняли важнейшее решение по убийствам на Майдане

17.7т
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал поправку, которая позволяет переход расследований по убийствам на Майдане из ГПУ в ГБР без конкурса следователей и прокуроров.

Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 18 из 19 членов комитета на заседании в среду, 27 ноября.

Поправка предлагает внести изменения в действующий закон "О Государственном бюро расследований" и позволить прокурорам Управления спецрасследований, а также следователям Генпрокуратуры, которые осуществляли расследование дел Майдана, перейти без прохождения конкурса на работу в ГБР.

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Ожидается, что принятие поправки позволит специалистам, которые расследовали дела Майдана, продолжить работу, а не начинать ее сначала с новыми следователями ГБР, чтобы не замедлить поиски виновников.

В Комитете Рады приняли важную поправку по расследовании дел Майдана, иллюстрация

В Комитете Рады приняли важную поправку по расследовании дел Майдана, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабы-а вам шо ,завидно...?!) вас нагибали и будут нагибать ваши царь и баяре...а свобода вам только снится...рассея -вперде,к святламу будущему...) вот уже больше 100 лет...))) каммунизм-ауууууу!)))))))))))))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Litvinenko Nik, жЫвотное, назови хотя бы один год свободшой урины за 800 лет. Пока ни одна свидомая кастрюля такого года не вспомнила! Удиви!
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Там 30-40% с "Небесной сотни" трупешников из подворотни принесли и со всех округи собрали и Героя дали. Одного даже антимайдановцу в небесную сотню включили
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Куни Чан
Куни Чан
Нагульнов Макар, пофиг, главное держаться сценария
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Майдан.. Чи можуть цiю к.у.й.ню зробити хтось гiрше анiж українцi? Така думка.. Чув?
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