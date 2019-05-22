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Досрочные выборы в Раду: у кого есть шансы пройти в новый парламент

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Наиболее высокие шансы пройти в новый состав Верховной Рады Украины на внеочередных выборах имеют пять партий. Речь идет о "Слуге народа" – 43,8%, "Оппозиционной платформе – За жизнь" – 10,5%, БПП – 8,8%, "Батьківщині" – 7,3%, "Силе и чести" – 5,1%.

Об этом свидетельствуют итоги нового опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая.

Если же будет изменен закон о выборах, то в новый парламент также пройдут партия лидера Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,3%, "Оппозиционный блок" – 3,2%.

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Выборы в Раду: названы партии с самыми высокими шансами

Остальные политические силы не набирают 3%. Так, партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" имеет 2,3% поддержки, "Свобода" – 1,6%, "Самопоміч" – 1,1%. Партия премьер-министра Владимира Гройсмана и "Удар" тоже не наберут необходимого минимума.

Верховная Рада

Верховная Рада

Досрочные выборы в Раду: у кого есть шансы пройти в новый парламент

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныБПП"Слуга Народа" ВО Батьківщина
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Марченко Юра
Марченко Юра
Украина начала очищаться от нацистов и фашистов ,желаю вам удачи и успехов в этом!
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Група "Рейтинг" вже почала виконувати чиїсь передвиборні замовлення?!)))
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Журба Валентина
Журба Валентина
короче - реванш рыгов, к чему и шло! только отгребать придется не Пеце, а нам всем....Кгебист Смешко - чтобы с гарантией не прошел Гриценко, "Самопоміч" жаль - хорошо начинали. Одна из немногих настоящих партий, центристская малого бизнеса... Но...Пеця их и утопил, хотя в большей мере они сами, голосованием за языковой закон. Когда пришлось выбирать межу региональными и национальными интересами, выбрали региональные. "Свобода" - так и не смогли прыгнуть выше национал-маргинального плинтуса. А ведь старались! И сами все угробили своими руками, когда решили, что настал их час. Так что - добротных консерваторов тоже не будет.БЮТ возьмет меьше, чем думают
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Журба Валентина
Журба Валентина
Соломко Олесь, и чему ты радуешься? кто остается!
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Журба Валентина, да ви проХфесор соціології-політології!!!)))
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