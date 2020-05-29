Донбасс сразу не вернется в Украину, но есть вариант – Кравчук

Украине нужно разработать стратегию постепенного возвращения оккупированного Донбасса.

Как заявил в интервью Алесе Бацман первый президент Украины Леонид Кравчук, немедленно вернуть потерянные территории уже не получится (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Леонид Кравчук предложил вариант реинтеграции Донбасса

"Донбасс сегодня прямо с пылу с жару не может прийти в Украину и стать полноценной единицей Украины, которая примет украинские законы, украинскую философию жизни, украинское управление и так далее. Не готовы", – сказал он.

По убеждению Кравчука, это необходимо делать постепенно.

"Создать какую-то систему жизни на Донбассе, которая бы учитывала их интересы, но гарантировала нашу связь с Украиной, а не с Россией, – над этим надо думать. То есть просто сказать: "Россия уйдет, военные, – и Донбасс станет таким, каким был" – никогда. Быстро Донбасс таким не станет. Это надо понимать всем", – подчеркнул экс-президент.

Он отметил, что знает общее настроение людей на Донбассе.

"Часть людей обвиняет Украину. Часть людей говорит: "Уйдите отсюда – и мы сами будем жить хорошо. Вы не хотите уйти, поэтому у нас беда". Часть понимает, что Россия, играя на Донбассе в эту игру, имеет свои далеко идущие цели – цели участия в разделении мира… Это люди понимают", – рассказал Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Станислав Белковский высказал мнение, что возврат ОРДЛО под украинскую юрисдикцию в России "обсуждается вполне всерьез и возможен", однако оправданием для Кремля могут стать Минские договоренности.

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