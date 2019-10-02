Донбасс – резиновая кукла? "Слуга" Тищенко оконфузился из-за "формулы Штайнмайера"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко оконфузился, рассказывая о скандальной "формуле Штайнмайера".
Решение конфликта на Донбассе Тищенко попытался объяснить через "насос" и "резиновую куклу", передает "Громадське".
Нардеп заявил о важности знания инструкций в работе с разными объектами, однако с четкой формулировкой мысли у него возникли очевидные проблемы.
Отвечая на вопрос о скандальной формуле по Донбассу, Тищенко отметил, что все должно проходить по законам Украины и под присмотром ОБСЕ.
Що таке формула Штайнмаєра? Микола Тищенко пояснив через "насос" і "гумову ляльку" pic.twitter.com/Z8lmZy90nj— hromadske (@HromadskeUA) October 2, 2019
Как писал OBOZREVATEL, "Слуга народа" Тищенко опозорился на "коррупционом ремонте" школы в Киеве.
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