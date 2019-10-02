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2 октября • обновлено в 23:04
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Донбасс – резиновая кукла? "Слуга" Тищенко оконфузился из-за "формулы Штайнмайера"

2.1т Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко оконфузился, рассказывая о скандальной "формуле Штайнмайера".

Решение конфликта на Донбассе Тищенко попытался объяснить через "насос" и "резиновую куклу", передает "Громадське".

Нардеп заявил о важности знания инструкций в работе с разными объектами, однако с четкой формулировкой мысли у него возникли очевидные проблемы.

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Отвечая на вопрос о скандальной формуле по Донбассу, Тищенко отметил, что все должно проходить по законам Украины и под присмотром ОБСЕ.

Как писал OBOZREVATEL, "Слуга народа" Тищенко опозорился на "коррупционом ремонте" школы в Киеве.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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