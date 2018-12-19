МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Должность, епархия и деньги: стало известно о подкупе священников УПЦ МП

2.5тЧитать материал на украинском

Церковь Московского патриархата в Украине финансово поощряла священников во время президентских выборов в 2014 году.

Об этом рассказал митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) в интервью theБабелю. " Должность, епархия и деньги — это обещали тем, кто отдавал голоса за определенных лиц", — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что не обладает информацией, повторилась ли данная ситуация в момент, когда священнослужители решали вопрос об участии в Объединительном соборе.

Новости
''Иуда, тебя ждет ветка'': УПЦ МП разразилась проклятьями в адрес ''предавших'' ее священников

УПЦ МП

УПЦ МП

Сегодня

"Про Собор не могу сказать, потому что не знаю. А вот четыре года назад [во время президентских выборов 2014] такая ситуация была", — уточнил Симеон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Московский патриархат в Украине еще до Объединительного Собора получил указание из Москвы о начале чистки всех "националистов".

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого. На заседании также заявили, что остаются "единственной канонической церковью". В ответ на это Константинопольский патриархат сохранил епархии за митрополитами.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МП
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
2
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А чо раньше то молчал?)))))))вот она украинска ...совесть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну теперь то..когда предал...можно всю правду матку....Когда в очередной раз предаст?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги