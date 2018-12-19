Должность, епархия и деньги: стало известно о подкупе священников УПЦ МП

Церковь Московского патриархата в Украине финансово поощряла священников во время президентских выборов в 2014 году.

Об этом рассказал митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) в интервью theБабелю. " Должность, епархия и деньги — это обещали тем, кто отдавал голоса за определенных лиц", — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что не обладает информацией, повторилась ли данная ситуация в момент, когда священнослужители решали вопрос об участии в Объединительном соборе.

УПЦ МП Сегодня

"Про Собор не могу сказать, потому что не знаю. А вот четыре года назад [во время президентских выборов 2014] такая ситуация была", — уточнил Симеон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Московский патриархат в Украине еще до Объединительного Собора получил указание из Москвы о начале чистки всех "националистов".

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Синод УПЦ МП лишил епархий двух архиереев, участвовавших в объединительном Соборе в Киеве: митрополитов Александра Драбинко и Симеона Винницкого. На заседании также заявили, что остаются "единственной канонической церковью". В ответ на это Константинопольский патриархат сохранил епархии за митрополитами.