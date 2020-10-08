Добкин назвал Майдан "злом" и "страшной бедой" Украины

Экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин назвал Оранжевую революцию 2004-2005 гг. и Евромайдан 2013-2014 гг. "горем", "злом" и "страшной бедой".

Одиозное заявление политик сделал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. Он считает, что две революции – это якобы "технологии", которые "отбросили нас на многие годы".

"Два Майдана – это технологии, это зло, это горе. Это то, что нас отбросило на многие годы назад. Когда пытаются прикрыть какими-то фразами типа "демократия", "свобода", "рождение нации"... Никакая нация не родилась. Я не вижу нации сегодня. Не обижайся. Вот не вижу. Это все искусственные нарративы, которые нам пытаются привить. Я не вижу "гідності", я не вижу достоинства у людей. Я вижу, что те, кто активное участие принимал в Майдане на стороне Майдана и в 2004-м, и в 2014 году, – это страх самому себе признаться, что "я мудак, я не так поступил. Я был козел и полный идиот, меня обманули. Я шел в течении", – сказал Добкин.

На уточняющий вопрос, как он оценивает Майдан, он ответил: "Страшная беда".

Отметим, Добкин неоднократно выражал свою поддержку "беркутовцам", которые неоправданно жестко действовали против протестующих на Майдане.

Как сообщал OBOZREVATEL, Добкин рассказал, что беглый экс-президент Виктор Янукович в России гримируется до неузнаваемости, чтобы выйти на улицу.