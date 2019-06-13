"Диктатура и расстрелы!" В сети выступили против "Слуги народа" Зеленского

Политсила "Слуга народа" намерена после внеочередных выборов в Верховную Раду стать монопартией.

Как рассказал в интервью DW представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, их партия не хочет вступать в коалицию с другими политическими силами.

"Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве", – отметил он.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в сети написал, что такое решение приведет к созданию в Украине "КПСС".

В комментариях под постом поддержали мнение историка. Пользователи писали, что создание монопартии возвращает нашу страну назад в СССР.

"Риторика Зеленского и команды напоминает Ленина и большевиков. Те также акцент делали на поддержку их идей большинством. Опирались в решениях на волю народа (большинства). Дальше больше - диктатура пролетариата (большинства). Расстрелы именем народа (большинства). Принятие единодушных решений. Создание однопартийных советов, разбавленных "недобитыми элементами" или "попутчикам" коммунизма", "Никогда еще монополия власти (партии или президента) до добра не доводила! Большевизм в действии! Это какой-то сюр", "Этого нельзя допустить. Это страшно", "Это не КПСС, это какая-то мутированная, гибридная чума. Народ-богоносец, ты этого хотел? Да, именно этого! Ибо вы дали ему аж 73%. Ешьте. Это только начало, а конец будет таким, что вы будете проклинать тот день, когда пошли на участок. Это все не за горами", "Это же узурпация власти в чистом виде. Никаких ограничений", "Скажите, что я сплю", – негодовали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам свежего опроса, в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий.

Больше всего шансов пройти в парламент у президентской партии "Слуга народа" – 47,5% голосов. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,4%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7,9% и ВО "Батьківщина" – 7,5%. "Голос" набрал 6,4%.

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