Деукраинизация в Харькове: Кернес сбежал от Арьева

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался общаться с нардепом Владимиром Арьевым относительно возврата проспекту имени советского маршала Жукова.

Об этом написал сам председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Facebook. Политик прибыл в город по этому делу.

Владимир Арьев в Харькове Facebook Владимира Арьева

"Приехали с Виталием Гайдукевичем в Харьков поговорить о незаконном переименовании проспекта генерала-правозащитника Григоренко в проспект сталинского генерала Жукова. Как принимать противозаконные решения, то все они бравые, смелые. Как мы приехали –спрятались как крысы. Кернес сбежал, за ним секретарь харьковского горсовета. Выставили на амбразуру главу пресс-службы, но тот не является ответственным лицом: документ не готовил, не голосовал, не подписывал", – рассказал нардеп.

Владимир Арьев Facebook Владимира Арьева

По его словам, ответственные лица чувствуют, что у них будут проблемы. "Своему городу они делают зло – в Донецке и Луганске все тоже начиналось с деукраинизации. Харьков сделал первый шаг в этом направлении", – заметил Арьев.

Владимир Арьев и Виталий Гайдукевич в Харькове Facebook Владимира Арьева

Он отметил, что планирует потребовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности "всех причастных к нарушению закона о декоммунизации".

Как писал OBOZREVATEL, 19 июня на сессии Харьковского городского совета большинством голосов было принято решение о возвращении проспекту имени Жукова. На сессии также было проанонсировано восстановление свергнутого активистами памятника Жукову.

Из-за возвращения проспекту предыдущего названия в Харькове открыли уголовное производство.

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