Депутатскую неприкосновенность могут вернуть: у Порошенко назвали причину

Народный депутат от партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала о нарушениях при принятии Верховной Радой закона о снятии депутатской неприкосновенности.

Своей позицией поделилась она в эфире программы "Право на владу".

"Дмитрий Разумков не сказал одной важной детали. Я напомню, что это законопроект был не "Слуги народа", а Петра Порошенко. И именно парламент 8 созыва отправил его в Конституционный суд", – отметила Геращенко.

Снятие неприкосновенности: Геращенко указала на нарушение Скриншот из видео

"Есть одно "но", о котором говорили все фракции, кроме "Слуги народа". Очень важно, когда меняешь Конституцию, придерживаться полностью процедуры. Чтобы не было потом возможности у таких фракций, как "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратиться в КСУ и иметь основания для отмены решения", – продолжила она.

Геращенко высказала мнение, что для парламентского большинства "картинка важнее содержания", именно поэтому была грубо нарушена процедура.

"Это первый прецедент, когда президент страны или спикер ВРУ не направляют проекты изменений в Конституцию в Венецианскую комиссию для того, чтобы она дала экспертизу", – сказала Геращенко.

Нардеп заявила что "ЕС" готова помочь устранить нарушение и уже зарегистрировала соответствующее постановление в Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении. 3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.

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