Депутат от партии Тимошенко рассказал о проблемах аграрной политики

Народный депутат от "Батьківщини" Вадим Ивченко поделился своими соображениями о проблемах аграрной политики. По его словам, сейчас она направлена ​​на развитие крупного аграрного бизнеса, а не малых производителей.

"Мы должны понимать, что все процессы в стране начинаются именно с выборов. На предыдущих выборах в Верховную Раду выбрали 40 представителей крупного аграрного бизнеса. Будут ли они работать ради развития малых аграрных предприятий? Ответ очевиден. И даже если принимаются аграрные законопроекты, то в них прописывают нормы, которые вообще не касаются даже сути документа", — отмечает политик.

Так, он привел пример закона о стимулировании семейного фермерства — ему дописали правку о возвращении 40% стоимости от строительства вагонов. Однако возмещение стоимости техники происходит таким образом, что мелкому производителю это не выгодно.

"Строительство вагонов — это коммерческий бизнес. И для его развития вполне возможно привлечь дешевые кредиты. Зачем для этого оказывать государственную поддержку? Руководство страны декларирует возможность возмещения за приобретение техники. Но предприниматель сначала должен приобрести технику за полную стоимость, и только после того, как пройдет заседание соответствующей комиссии, которая заседает раз в полгода, ему назначат возмещение", — объясняет Ивченко.

Напомним, аграрные ассоциации также выступали против направления средств государственной поддержки в рамках программы субсидирования покупки отечественной сельхозтехники на приобретение вагонов-зерновозов. Ведь, по их мнению, этим могут воспользоваться только крупные аграрные компании. В то же время сумма средств господдержки, на которую могут рассчитывать представители среднего и малого аграрного бизнеса, уменьшится.

Депутат убежден — для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо инициировать изменения именно в аграрной политике. Следует отметить, что "Батьківщина" уже давно поднимает эти вопросы, нарабатывает и подает законопроекты, направленные именно на поддержку малых производителей.

На днях лидер партии Юлия Тимошенко выразила свое возмущение ситуацией. Кандидат в президенты рассказала, что в украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. И именно цена приема вызвала у Тимошенко возмущение, ведь она слишком низкая — 30-40 копеек за килограмм. "Иначе, как издевательством над людьми, это не назвать", — подчеркнула лидер "Батьківщини".