Деоккупация Донбасса без военных: эксперт объяснил, как это возможно

Деоккупация Донбасса без привлечения военных остается на данный момент самым реалистичным сценарием урегулирования конфликта на востоке Украины.

Такое мнение в комментарии изданию "Гордон" выразил военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, как только наши войска перейдут в нападение и начнется гибель людей, Запад сразу надавит на Киев.

"Самое главное – чтобы не погибали люди. То есть этот пусть – наиболее гуманный. Да, он может привести к протестам внутри страны. Но на этот случай у нас есть правоохранительные органы. Вообще оккупированные территории можно вернуть за счет экономической составляющей. Международные доноры готовы вложить в это большие деньги", – заявил Стариков.

При этом эксперт считает, что у канцлера Германии Ангелы Меркель есть возможности, чтобы договориться с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу Донбасса.

"Конечно, Россия не заинтересована в том, чтобы оккупированный Донбасс вернулся в Украину. Для этого есть Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон. Они – главные выгодополучатели этого процесса. Почему они в нем заинтересованы? Без урегулирования ситуации на Донбассе нельзя решить вопрос укрепления Евросоюза. Украина входит в сферу интересов ЕС. Меркель способна договориться с Путиным. Но вопрос Донбасса будет решаться не по-нашему и не по-российски. Мы увидим нечто среднее – то, что предлагает Аваков. Постепенное возвращение территорий на Донбассе – отличное предложение", – резюмировал Стариков.

Напомним, ранее гла ва МВД АрсенАваков предложил ряд мер по постепенной деоккупации Донбасса. Своим предложениям глава МВД дал название "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков также заявил, что деоккупация Донбасса должна быть полицейской операцией.

Кроме того, глава МВД заговорил об амнистии для террористов "Л/ДНР".