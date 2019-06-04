"Денег у олигархов не берем": Вакарчук оправдался за Пинчука и Сороса

Музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчукотрицает любые связи с олигархами и утверждает, что его политическая сила не берет у них денег.
Такое заявление прозвучало в интервью "Цензор.нет". На вопрос журналиста о связях с олигархом-зятем Леонида Кучмы Виктором Пинчуком и американским трейдером Джорджом Соросом он ответил: "Я не собираюсь оправдываться за то, что кто-то что-то вспоминает. Я много раз говорил, что у меня нет никаких близких отношений ни с одним олигархом украинским или там американским или, не знаю... Мы работаем честно, прозрачно. Мы не берем деньги у олигархов и не собираемся этого делать".
По словам Вакарчука, часть своей предвыборной кампании он профинансирует самостоятельно.
Святослав Вакарчук
ТСН
При этом новоиспеченный политик заверил, что не станет использовать в качестве своих медиаресуорсов телеканалы, принадлежащие Пинчуку.
Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что машина Пинчука в конце мая неоднократно была замечена у ворот Администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram